越南驻老挝大使祝贺老挝国庆49周年

阮明心大使对老挝党、政府和人民在49年来所取得的全面、具有历史意义的成就表示祝贺，同时转达越共中央书记处书记、对外部部长黎怀忠以及越南政府副总理、外交部长裴青山对通萨万·佛莫维汉的祝贺。



阮明心大使表示，越南与老挝的特殊关系在近年来不断得到巩固和加强，双方关系日益深化、务实且高效，特别是在经济领域取得了显著进展。他强调，越南和老挝的高级领导人始终表示，无论在任何情况下，越南和老挝将始终并肩前行，相互支持，共同发展。



阮明心大使希望通萨万·佛莫维汉部长在新职务上继续关注指导相关部门，支持并为越南驻老挝大使馆顺利履行任务提供便利。



通萨万·佛莫维汉部长对越南党、政府和人民所给予老挝党、政府和人民的支持和帮助表示感谢，尤其是在老挝担任2024年东盟轮值主席国期间。他强调，在当前地区和国际局势迅速复杂变化的背景下将继续与阮明心大使及越南驻老挝大使馆紧密合作，确保高层领导人的共识有效落实，推动两国战略合作项目和合作计划的实施，并加强两国经济对接及各相关部门、地方之间的合作。



*此前，11月25日，阮明心大使已率团前来向老挝人民革命党中央对外部代理部长邦卢·潘达努翁（Bounlua Phandanouvong）祝贺老挝国庆49周年。



阮明心大使强调，近期越老两国所取得的合作成果离不开老挝人民革命党中央对外部的重要贡献，建议今后该部继续同越南驻老挝大使馆保持密切配合，推动各部门有效实施两国领导达成的各项协议，近期两党、两国高层领导互访达成的结果等。



越南驻马来西亚大使丁玉玲已率团走访老挝驻马来西亚大使馆并祝贺老挝国庆49周年。图自越通社

11月29日，越南驻马来西亚大使丁玉玲已率团走访老挝驻马来西亚大使馆并祝贺老挝国庆49周年。



两位大使已就两国关系、共同关心的国际和地区问题交换意见。（完）