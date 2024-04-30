越南驻法国大使丁全胜：拓展与经合组织和法国关系的基础

应日本首相岸田文雄和经济合作与发展组织（OECD）秘书长马蒂亚斯·科尔曼的邀请，越南外交部长裴青山将于2024年5月2日至3日出席经济合作与发展组织部长级理事会（MCM）会议，并在巴黎开展多项双边活动。越南驻法国大使丁全胜就此次访问的目的和意义以及越南与经合组织和法国的关系接受记者的采访。

丁全胜大使表示，2024年经合组织MCM会议（MCM OECD 2024）在经合组织与越南乃至东盟国家的伙伴关系呈现良好发展势头的背景下举行。越南和澳大利亚在共同主持经合组织(OECD)东南亚区域项目(SEARP)（2022-2025年）期间取得了令人瞩目的成就。

越南作为该计划共同主席国，为该计划以及经合组织与东南亚地区的伙伴关系作出了积极贡献。 值得注意的是，越南于2022年和2024年举办了经合组织东南亚部长级论坛，其议程符合该地区当前形势以及疫情后经济复苏、可持续发展、供应链参与和外国直接投资优化的要求。

今年，MCM OECD 2024 将重点寻求促进可持续和包容性发展的措施。此次会议恰逢SEARP成立10周年，也是回顾经合组织与东南亚合作关系的一个契机。

SEARP计划于2014年启动，旨在促进OECD与东南亚国家之间的合作，从而支持该地区国家的改革并促进可持续发展。

2024年，该计划旨在通过实施2023年MCM通过的经合组织印太框架，进一步加强经合组织与东南亚的关系。

丁全胜大使表示，自2008年加入经合组织发展中心以来，越南在双边和区域研究项目框架内开展了多项国家发展政策磋商研究。 他指出，近期，双方于2021年签署谅解备忘录并于2022年签署落实谅解备忘录的行动计划后，越南与经合组织的关系得到进一步加强。

基于这些框架，越南在经济政策、国有企业治理、税收政策制定和碳信用市场等方面的制定得到了经合组织的大力支持。

双方在金融领域开展良好合作，特别是越南签署并批准《实施税收协定相关措施以防止税基侵蚀和利润转移的多边公约》(BEPS MLI)和《多边税务行政援助公约》（MAAC）。

越南和经合组织还继续实施《行动计划》中的许多具体项目，包括《外国直接投资质量报告》和《越南经济报告》等。

此外，越南每年都积极参与经合组织发展中心的事务。

越南外交部长裴青山于2023年首次出席MCM。在今年的会议上，裴青山将在会议的黄主要讨论会，包括纪念SEARP成立10周年的会议以及关于促进可持续和包容性发展的讨论会上发表讲话。

裴青山将与经合组织秘书长马蒂亚斯·科曼以及与会的部分合作伙伴和代表团团长进行双边会晤。

裴青山还将与东道国官员开展其他双边活动，以促进双边合作，特别是在双方刚迎来建交50周年和2023年建立战略伙伴关系10周年的背景下。

丁全胜大使强调，越法关系前景光明。越法关系在数量和质量上实现了双提升，从中央到地方、从部委到企业、从社团组织到文化和教育机构等各个层面建立了广泛的伙伴关系体系。

在世界形势急剧变化、面临诸多挑战的背景下，两国外交政策也出现了重要交集。 两国高层领导人在近期会晤中，在双边合作和许多重大国际问题上有许多共同点，相互重视对方为促进地区和世界和平、合作与发展提出的倡议。（完）