越南驻新西兰大使阮文忠：范明政访新 为越新双边合作注入新动力

阮文忠大使表示，这是范明政首次访问新西兰——越南自2020年以来的战略伙伴，同时范明政也是新西兰新政府成立后 拉克森总理邀请来访的首位政府领导。此次访问是开展越共十三大对外路线的具体步骤，其中确定重视对亚太地区的合作关系，其中新西兰为重要战略伙伴。



从2022年中期，在新冠肺炎疫情后，越新战略合作伙伴关系在政治、外交、贸易、教育培训、科技、安全、国防和民间交流等领域呈现积极发展步伐。



在此次访问期间，双方将就对2021-2024年阶段行动计划进行总结，有效开展越新战略伙伴框架等的措施交换意见，同时确定符合新形势的新合作领域。此次访问也是进一步深化两国战略合作伙伴关系，迎来建交50周年的重要机会。



范明政此次访问还是新西兰友人和居民更加了解越南国家革新成就的良好机会，有助于进一步巩固世界和平、友谊、合作与发展趋势。



阮文忠大使表示，在为期2天的访问中，范明政将开展许多重要活动，如与新西兰总理 拉克森举行会谈，见证各项合作文件签字仪式，会见新西兰议会议长、出席新西兰总理和夫人的欢迎宴会。



范明政将造访首都惠灵顿维多利亚大大学并在这里发表重要讲话，与该校师生会见会谈。范明政一行将造访新西兰最大城市奥克兰，这是越侨和越南留学生居住最多的地方；参观新西兰植物和食品研究院和植物与热带水果种苗合作项目。范明政将与越南驻新大使馆工作人员、旅新越侨社团代表，会见越乔科技专家小组，与新西兰领先企业领导进行座谈等。



访问期间，一些合作文件将得到签署。我们相信，范明政此次访问将为双边在经贸、教育培训、安全、国防等领域的合作注入新动力，发现和探索新领域的合作潜力，为经济增长、稳定社会和实现可持续发展等做出贡献。



我们相信，以范明政此次年初进行的访问，双边战略伙伴关系将深入发展，为增进两国人民之间的互相了解和与友好情谊等做出贡献。



在谈到双边合作取得突出成果和合作方向，阮文忠表示，自2020年两国关系提升至战略伙伴关系后，双边关系已迈出良好发展步伐。2021-2024年阶段行动计划已把重点放在加强政治关系、推动贸易关系、加强农业合作，推动教育培训对接，促进国防安全合作发展，加强民间交流等。



两国政治、外交关系继续呈现良好发展势头，有助于增强政治互信、互相尊重和互相了解。代表团互访频繁。双方还在多边机制和组织保持密切配合和合作，对地区和国际许多问题持有共同观点。



在贸易领域，越南是新西兰第15个贸易伙伴，新西兰是越南第38个贸易伙伴。2023年双边贸易额达13亿美元。农业合作、商品贸易、合作发展等机制有效运行，有助于推动两国企业和投资者之间的合作。从2023年，越南柠檬和柚子等一些热带水果首次进军新西兰市场。



在对越投资的143个国家和地区中，新西兰位居第39位，投资项目52个，投资资金2.08亿美元，其中房地产、教育培训、加工工业和木制品等是最大投资领域。



新西兰继续优先与越南进行合作发展，援助实施各可持续发展目标，其中包括农业、植物、教育培训、管理、应对气候变化、消除贫困和促进性别平等等优势领域。



在教育培训领域，该领域继续成为传统合作领域并成效显著。目前，在新西兰就读的越南留学生约2000名。2023年，新西兰接受近100名越南干部赴该国各著名大学接受培训。



关于今后越新关系展望和推动深入合作的潜在领域，阮文忠表示，2024年是两国实施2021-2024年阶段行动计划的最后一年。这是双方对所取得的成就进行评价，就新合作核心交换意见的良好机会，从而制定下阶段行动计划。



除了继续巩固、扩大在经贸、投资、农业、教育培训、安全、国防、旅游和民间交流等传统领域的合作范围，两国应充分挖掘各新领域的合作潜力。



阮文忠大使还表示，两国在绿色经济、能源转型、创新、数字经济和数字化转型等领域的国际合作发展优势巨大。



此次访问期间，范明政和代表团内各部门领导与新西兰各伙伴进行的会见会谈，将成为双方发现各机会，把合作潜力化为现实，有助于确定今后越新关心的新核心、动力和新突破。（完）