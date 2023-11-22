越南驻挪威大使丁儒兴：国家副主席武氏映春访问挪威之旅为两国双边关系注入新动力

丁儒兴大使表示，越南与挪威关系正呈现积极发展态势，两国合作关系的质和量得以加强。

多年来，挪威一直是越南的重要伙伴，大力支持越南实现以前的联合国千年发展目标（MDGs）和当前的可持续发展目标（SDGs）。挪威为越南提供的官方发展援助资金为3.2亿美元，为越南经济社会的发展作出务实贡献。在越南进行投资和开展业务的挪威企业都有效运营。旅游活动释放起色，给游客留下美好的印象。丁儒兴大使在对国家副主席武氏映春此次访挪之旅的意义和重要性作出评估时表示，武氏映春的此访是目前两国关系中最显著的亮点。这是武氏映春首次访问挪威，为进一步深化两国双边和多边合作关系，提高合作效率，充分挖掘各种潜力，落实独立、自主、合作与发展、多边化和多元化的对外政策，全面、深入和有效地融入国际社会，实现越南作为国际社区中的可靠伙伴和积极、负责任成员的方针等注入新的动力。此外，此次访问还有助于实施国家近年来所通过的重要的发展战略、规划和提案；推动国家可持续发展目标以及在《联合国气候变化框架公约》缔约方大会上所提出的承诺的实施。此外，越南代表团在挪威开展的各项活动还旨在加强和拓展在贸易、投资、教育、科学技术、文化等领域的合作机遇，为调动各种资源来实现国家发展的渴望作出贡献。丁儒兴在谈到武氏映春在访问挪威期间开展的活动时透露，此访将提及许多重要的合作领域。其中，大部分时间将用于讨论关于加强和挖掘两国在可持续发展和绿色发展领域的合作机遇的措施，具体为推进循环经济、海洋经济发展、绿色农业、可持续水产品养殖技术、塑料垃圾处理等的解决方案。特别是，双方一致重视的内容之一是支持越南开展与国际伙伴建立公正能源转型伙伴关系协议（JETP）的政治声明，以及在能源领域的发展规划和提案。此外，双方代表还与相关国家就推动越南与包括挪威在内的欧洲自由贸易联盟（EFTA）之间的自由贸易协定的谈判进程进行讨论。（完）