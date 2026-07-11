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越南首家获评亚太年度智慧绿色港口企业

西宁省隆安国际港成为越南首家荣获美国弗罗斯特—沙利文市场研究与咨询机构在2026年亚太区最佳实践奖框架内颁发的“2026年度智慧绿色港口企业”奖的企业。

西宁省隆安国际港成为越南首家荣获美国弗罗斯特—沙利文市场研究与咨询机构在2026年亚太区最佳实践奖框架内颁发的“2026年度智慧绿色港口企业”奖的企业。

7月9日下午，隆安国际港董事长兼总经理武国辉表示，该奖项是在企业参加于马来西亚吉隆坡举行的2026年东盟港口与物流会议及展览会期间公布的。

武国辉介绍，该奖项是国际社会对隆安国际港坚持的发展战略的认可，即以技术、绿色转型和运营效率为基础，提升竞争力，为客户和合作伙伴创造可持续价值。

在全球供应链向数字化、减排和满足环境、社会和治理（ESG）标准转型的背景下，技术创新和治理能力正成为评估港口竞争力的重要标准。

据企业介绍，隆安国际港已构建了集成数字生态系统，采用SAP S/4HANA、TOS、E-Port和WMS等企业管理和港口运营平台，实现码头、仓储、运输到客户的全流程互联互通。技术应用有助于提高港口作业效率，增强透明度并优化物流链活动。

在数字化转型的同时，企业还实施了多项绿色发展方案，如安装屋顶太阳能系统、作业设备电气化、使用电动起重机及节能解决方案，朝着越南净零排放目标迈进。

在2026年东盟港口与物流会议及展览会上，隆安国际港代表发表了关于智慧绿色港口模式的演讲，分享了数字化转型和发展港口—工业—物流综合生态系统的经验。

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隆安国际港董事长兼总经理武国辉表示，该奖项是在企业参加于马来西亚吉隆坡举行的2026年东盟港口与物流会议及展览会期间公布的。图自越通社


在展览会框架内，企业介绍了规模达1935公顷的港口—工业—都市—服务—物流生态系统，将港口基础设施与工业园区、生产和物流服务同步连接。凭借连接胡志明市、九龙江平原和国际航线的区位优势，该模式有助于优化货物流通，降低物流成本，提升供应链效率。

另一项值得关注的成果是，隆安国际港被组委会选为2027年东盟港口与物流会议及展览会的“东道港”（Host Port），该活动预计于2027年3月23日至25日在胡志明市举行。

武国辉表示，成为越南首家获弗罗斯特—沙利文表彰的企业并担任2027年东盟港口与物流会议及展览会的“主办港口”，为向国际伙伴推介越南港口物流能力和投资环境创造了机遇。今后，隆安国际港将继续投资基础设施，大力推进技术应用和绿色物流解决方案，为提升越南港口行业竞争力和加强区域及国际供应链连接作出贡献。（完）

报道/越通社

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