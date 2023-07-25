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越南许多目的地获得国际媒体的称赞
与此同时，《旅游休闲》杂志（Travel Leisure）刚公布2023年“全球最佳奖项”（World’s Best Awards）类别，其中，越南会安古镇和胡志明市跻身《旅游休闲》杂志读者投票选出的2023年亚洲15座最受欢迎城市之列。具体是在2023年亚洲最受喜爱的15座城市排行榜上，越南会安古镇和胡志明市分别排名第13位和第14位。
《旅游休闲》杂志每年的“全球最佳奖项”类别都是通过景点、旅游胜地、文化、美食、友好、购物服务和目的地价值等指标进行评估。与此同时， Capella Hanoi、Regent Phu Quoc和The Reverie Saigon等越南三家酒店跻身世界百家最佳酒店之列。
越南国家旅游局将继续大力发展文化旅游、生态旅游、城镇旅游和海洋岛屿旅游等产品，提升服务质量，向国际游客推介越南文化和自然的价值以及美丽友好的形象。
最近，越南国会通过多次电子签证（e-visa）的有效期将从30天延长至90天，并可多次入境；将单方免签入境人员在口岸的临时停留期限从15天延长至45天等政策。这一政策将于2023年8月15日生效，有助于大力促进旅游业的发展，吸引更多国际游客前往越南旅游，为投资商经营活动创造商机。（完）