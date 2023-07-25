Báo Ảnh Việt Nam

新闻

越南许多目的地获得国际媒体的称赞

据越南文化体育旅游部国家旅游局的消息，最近，外国媒体机构继续称赞越南的旅游目的地，助力向国际友人推介美丽友好并颇具吸引力的旅游形象。 位于新加坡的亚洲新闻台（Channel NewsAsia）将越南老街省沙坝、岘港市巴拿和林同省大叻列为亚洲10大最佳避暑目的地。

与此同时，《旅游休闲》杂志（Travel Leisure）刚公布2023年“全球最佳奖项”（World’s Best Awards）类别，其中，越南会安古镇和胡志明市跻身《旅游休闲》杂志读者投票选出的2023年亚洲15座最受欢迎城市之列。具体是在2023年亚洲最受喜爱的15座城市排行榜上，越南会安古镇和胡志明市分别排名第13位和第14位。

《旅游休闲》杂志每年的“全球最佳奖项”类别都是通过景点、旅游胜地、文化、美食、友好、购物服务和目的地价值等指标进行评估。与此同时， Capella Hanoi、Regent Phu Quoc和The Reverie Saigon等越南三家酒店跻身世界百家最佳酒店之列。

越南许多目的地获得国际媒体的称赞 hinh anh 2

会安古镇。图自越通社

英国权威旅游杂志——《Wanderlust》将下龙湾、会安和风芽-格邦（Phong Nha-Kẻ Bàng）等越南三个目的地选为东南亚最令人印象深刻的联合国教科文组织所承认的世界遗产。

越南国家旅游局将继续大力发展文化旅游、生态旅游、城镇旅游和海洋岛屿旅游等产品，提升服务质量，向国际游客推介越南文化和自然的价值以及美丽友好的形象。

最近，越南国会通过多次电子签证（e-visa）的有效期将从30天延长至90天，并可多次入境；将单方免签入境人员在口岸的临时停留期限从15天延长至45天等政策。这一政策将于2023年8月15日生效，有助于大力促进旅游业的发展，吸引更多国际游客前往越南旅游，为投资商经营活动创造商机。（完）

更多>>

更多

Top