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越南计划与投资部长出席联合国可持续发展高级别政治论坛
阮志勇指出，过去5年里，整个政治体系和全体社会已共同努力实现各项可持续发展目标，秉承“不让任何人掉队”的核心方针并在落实消除一切形式的贫困（SDG 1），清洁饮水和卫生设施（SDG 6），工业、创新和基础设施（SDG 9）等各项可持续发展目标进程中取得了一定成就。
阮志勇同时指出了越南在未来阶段实现各项可持续发展目标的解决方案，如以人为所有决定、政策和行动的中心；将科学技术和革新创新视为成功实现各项可持续发展目标的决定性推动力；提高人力资源质量；加强管理和高效利用各种资源；保护环境和应对气候变化，预防和减轻自然灾害影响；动员并有效利用投入实施各项可持续发展目标的财政资源；继续提高现有数据可用性，为监督和评估各项可持续发展目标实施情况提供服务等。
越南在此次论坛上作的《可持续发展目标2023年国别自愿陈述报告》得到诸多国家、国际组织和非政府组织的关注和好评。参会代表提议越南分享关于能源转型、社会组织的作用、政策的调整、在实现各项可持续发展目标中努力不让任何人掉队等方面的经验。
阮志勇在会上解答了代表们提出的问题并强调，越南承诺继续发挥其作为国际社会负责任一员的作用， 对不让任何人、任何国家在此进程中掉队做出积极贡献。
2015年9月联合国各成员国正式通过了《2030年可持续发展议程》，其中包括17项可持续发展目标。其中，国别自愿陈述报告被视为全球范围内《2030年可持续发展议程》和各项可持续发展目标落实情况监督和评价机制。 越南于2018年首次制定并发布可持续发展目标国别自愿陈述报告，其后于2023年，时隔5年，越南继续联合国可持续发展高级别政治论坛上第二次阐述这份报告。（完）