越南蛤蜊销往国际市场的基础

据越南水产加工与出口协会（VASEP）的统计数据，2023年前9个月，越南双壳类软体动物出口额达9800万美元，同比下降11%。其中，蛤蜊出口额达6200万美元，下降19%。 越南蛤蜊现已占领全球近60个市场。 凭借国内生产的优势和消费市场的广阔空间以及可持续发展的方向，未来蛤蜊产业有望上升到新高度。

越南双壳类软体动物较为丰富，包括蛤、血蚶、象牙凤螺、扇贝和牡蛎等。目前，越南蛤蜊养殖面积约1.57万公顷，产量约达19万吨，每公顷产量达11.82吨。

附图 。图自越通社

为提高蛤蜊价值和品牌，许多地方开始加强投资，采用科学技术，建立达到海洋管理委员会(MSC) 认证和可持续水产养殖认证(ASC)等国际标准认证的可持续蛤蜊养殖区。目前，宁平、南定、茶荣和前江等地方3000公顷蛤蜊养殖区获得上述可持续证书。

茶荣省隆城农业合作社经理黄文黄表示，该合作社获得海洋管理委员会认证一年多。这是负责任水产养殖的国际认证，以减少对环境、生态系统、居民区产生负面影响，确保良好的劳动法规，水产品从养殖场到市场的安全，符合欧洲市场的出口标准。

越南渔业协会国际水产养殖和渔业可持续性合作中心（ICAFIS）副主任丁春立表示，越南蛤蜊在国际市场上的竞争力巨大。越南大部分沿海省份均可养殖蛤蜊。深水蛤蜊养殖是越南扩大养殖面积，增加产量的绝佳机会。越南白蛤可加工成比世界上其他蛤更广泛的产品。（完）