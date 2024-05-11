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越南获得2024年世界旅游奖亚洲和大洋洲地区多个奖项的提名

越南文化体育与旅游部国家旅游局5月11日透露，第31届世界旅游奖亚洲和大洋洲地区评选活动在官方网站www.worldtravelawards.com上开始启动。 评选时间延长至2024年7月23日。 今年，越南在许多不同重要奖项中获得提名，包括： “2024 年亚洲领先海滩目的地奖”；“2024 年亚洲领先文化目的地奖”； “2024 年亚洲领先旅游目的地奖”； “2024 年亚洲领先遗产目的地奖”； “2024 年亚洲领先自然旅游目的奖”； “2024 年亚洲领先青年游玩旅游目的地奖”等。

越南国家旅游局在“2024 年亚洲领先旅游机构”奖项中被提名。

越南许多重要旅游景点和旅游机构也在不同奖项中获得提名。 其中，河内旅游局和胡志明市旅游局被提名为“2024年亚洲领先城市旅游机构”。 广南旅游厅被提名为 “2024 年亚洲领先地方旅游机构”。

与此同时，胡志明市还被提名为 “2024 年亚洲领先商务旅行目的地”。 河内在“2024 年亚洲领先的城市休闲目的地奖”和 “2024 年亚洲领先城市目的地奖”等两个奖项中获得提名。

会安和顺化均在“2024 年亚洲领先文化城市目的地”奖项中获得提名。 河江省和河南省被提名为“2024年亚洲领先新兴旅游目的地”。 河南还被评为 “2024 年亚洲领先地方文化目的地”。

岘港市和胡志明市均获得 “2024 年节事活动目的地”奖项的提名。

坚江省富国被提名为“2023年亚洲领先豪华岛屿旅游目的地”。 山萝省木洲被提名为 “2024 年亚洲领先地方自然目的地”。

此外，越南旅游业还在航空、酒店、旅游和旅游胜地等其他领域获得多项提名。

游客们的关注和评选将有助推广一个富有民族文化特色、现代化、高质量和安全的越南旅游环境，以及友善、好客、热情的越南风土人情形象。

2023年，越南旅游在亚洲45个领先奖项中获得提名。在国家层面，越南荣获了“2023年亚洲领先旅游目的地”奖和“2023年亚洲领先自然旅游目的地”奖。 这是越南第五年被评为“亚洲领先旅游目的地”。这证明了越南旅游业的品牌和巨大吸引力。（完）

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