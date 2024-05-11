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越南获得2024年世界旅游奖亚洲和大洋洲地区多个奖项的提名
越南国家旅游局在“2024 年亚洲领先旅游机构”奖项中被提名。
越南许多重要旅游景点和旅游机构也在不同奖项中获得提名。 其中，河内旅游局和胡志明市旅游局被提名为“2024年亚洲领先城市旅游机构”。 广南旅游厅被提名为 “2024 年亚洲领先地方旅游机构”。
与此同时，胡志明市还被提名为 “2024 年亚洲领先商务旅行目的地”。 河内在“2024 年亚洲领先的城市休闲目的地奖”和 “2024 年亚洲领先城市目的地奖”等两个奖项中获得提名。
会安和顺化均在“2024 年亚洲领先文化城市目的地”奖项中获得提名。 河江省和河南省被提名为“2024年亚洲领先新兴旅游目的地”。 河南还被评为 “2024 年亚洲领先地方文化目的地”。
岘港市和胡志明市均获得 “2024 年节事活动目的地”奖项的提名。
坚江省富国被提名为“2023年亚洲领先豪华岛屿旅游目的地”。 山萝省木洲被提名为 “2024 年亚洲领先地方自然目的地”。
此外，越南旅游业还在航空、酒店、旅游和旅游胜地等其他领域获得多项提名。
游客们的关注和评选将有助推广一个富有民族文化特色、现代化、高质量和安全的越南旅游环境，以及友善、好客、热情的越南风土人情形象。
2023年，越南旅游在亚洲45个领先奖项中获得提名。在国家层面，越南荣获了“2023年亚洲领先旅游目的地”奖和“2023年亚洲领先自然旅游目的地”奖。 这是越南第五年被评为“亚洲领先旅游目的地”。这证明了越南旅游业的品牌和巨大吸引力。（完）