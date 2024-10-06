越南胡志明市与世界经济论坛促进可持续发展合作

10月5日下午，胡志明市人民委员会主席潘文买会见了来访的世界经济论坛（WEF）创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布（Klaus Schwab）。

潘文买对克劳斯·施瓦布教授帮助该市实现建立第四次工业革命中心（C4IR）的愿望表示感谢。该中心不仅是胡志明市与世界经济论坛之间的桥梁，也将为胡志明市乃至越南整个东南部地区的发展做出实际贡献。

胡志明市希望，在越南与世界经济论坛的合作框架内，胡志明市与世界经济论坛将获得知识、经验以及将科学技术和社会科学成果应用于胡志明市与越南的发展的机会。胡志明市希望克劳斯·施瓦布教授和世界经济论坛向该市建言献策，使其经济转型进程走向正确的方向，实现可持续发展。

克劳斯·施瓦布教授表示，胡志明市在未来需要重点发展三大支柱：即基础设施发展、生态平衡和人力资源投资。世界经济论坛很高兴成为胡志明市发展的一部分，并愿意为该市在绿色能源转型、人工智能和人类发展方面的发展提供支持。

此外，访问胡志明市期间，10月6日，克劳斯·施瓦布教授与胡志明市年轻企业家、初创公司代表、大学生和模范青年举行交谈。

克劳斯·施瓦布教授认为，随着全球化的发展，拥有丰富文化、经济快速增长的越南正处在智能时代的门槛。年轻一代是越南的未来，技术、经济和社会变革将影响他们的职业、机会和生活。智能时代不仅仅是一个抽象的概念，而对于年轻人而言，它是一个充满机遇的时代。

交流活动结束后，克劳斯·施瓦布教授走访设在胡志明市的第四次工业革命中心。该中心于9月25日亮相，标志着胡志明市与世界经济论坛两年多的合作。（完）