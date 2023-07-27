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越南股市：VN-Index突破1200点，创10个月新高
具体而言，7月26日收盘，VN指数上涨4.94点至1200.84点。成交量超过9.122亿股，成交额超过17.95万亿越盾（折合人民币55.2亿元）。 全盘上涨个股213只，下跌个股246只，持平个股64只。
HNX指数（HNX-Index）下跌0.73点至236.2点。 成交量超过 7590 万股，成交额超过 1.28 万亿越盾（折合人民币3.9元）。全盘上涨个股82只，下跌个股102只，有 69只个股持平。
UPCOM指数（UPCOM-Index）上涨0.02点至88.6点。成交量达4977万股以上，相当于1.8万亿越盾（折合人民币5.5亿元）。全盘上涨个股150只，下跌个股126只，持平个股95只。
在VN30篮中上涨的个股包括NVL（上涨6.2%）、PLX和POW（涨幅同为2.3%）、VCB和FPT（涨幅同为1.7%）、MSN（上涨1.4%），这对VN指数的上涨产生了很大的影响。
钢铁股也表现不错。HPG、HSG、POM、SMC、TLH、SGC等个股均上涨。与此同时，许多房地产股价格上涨，为市场注入了更多动力。SSI、SHS、VND、MBS等支柱股均呈现上涨趋势。
今日，外国投资者在HOSE交易所上净买入4010亿越盾（折合人民币1.2亿元），在UPCOM交易所上净卖出1.3万亿越盾（折合人民币4亿元），在HNX上净卖出超过120亿越盾（折合人民币369.2万元）。（完）