越南股市：HoSE交易所市值超过10亿美元的企业共有42家

上市股票总数超过1514亿股，总市值超过4550万亿越盾（折合人民币1.39万亿元），环比增长3.35%，占2022年GDP的47.9%。其中HoSE市值超过10亿美元的企业共有42家。根据 HoSE 的统计数据显示，2023 年12 月最后一个交易日，VN-Index 达到 1129.93 点，较 2023 年 11 月上涨 3.27%，较 2022 年底上涨 12.2%。



2023年12月，平均一个交易日成交量和成交额分别为6.94亿股和15.96万亿越盾，分别环比下降了 8.10% 和 3.67%。2023年，平均一个交易日的成交量为7.367亿股，成交额为15.12万亿越盾，成交量同比上涨12.62%，成交额同比下降11.07%。



2023年12月，外国投资者的交易总额超过62.14万亿越盾，占市场交易总额的9.27%。外国投资者在12月净卖出超过8.77万亿越盾。累计2023 年全年外国投资者净卖出19.5万亿越盾。

据越南国家证券委员会，2023年越南股市继续面临诸多困难和挑战。但在各级部委、企业和投资者的共同努力下，股市平稳安全运行，是经济中长期的重要筹资渠道，吸引国内外投资者的积极参与。（完）