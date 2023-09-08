越南维和部队与当地政府和人民建立密切联系

越南人民军一号工兵队是越南第一支加入在新地区部署的联合国维和部队的工兵队。在执行任务过程中， 越南人民军一号工程队一直受到联合国阿卜耶伊临时安全部队特派团指挥官的信任和高度赞赏。特派团指挥官代表联合国安理会向越南人民军一号工兵队全体184名官兵颁发联合国维和事业徽章，以表彰他们在执行任务期间，特别是特派团改组期间的奉献和贡献。



此外，阿卜耶伊地区市长致信感谢越南人民军一号工兵队已经协助当地人民修缮房屋、修路、开展慈善活动、稳定民生。阿卜耶伊教育部主任致函感谢越南人民军一号工兵队对阿卜耶伊高中学校所提供的支持，为提高学校乃至整个阿卜耶伊地区的教育和培训质量做出贡献。



越南国防部维和局局长范孟胜大校表示，一号工兵队官兵的奉献和贡献为传播越南胡伯伯部队，特别是越南蓝色贝雷帽士兵的形象做出贡献，同当地政府和人民建立了密切联系，从而为圆满完成联阿安全部队特派团所交给的任务创造便利条件。（完）