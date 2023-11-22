越南纺织服装出口形势向好

胡志明市服装、纺织品、刺绣和针织协会（Agtek）表示，虽然没有达到预期，但在当前困难的背景下，订单的恢复也是一个好兆头，从而帮助企业减轻压力，稳住劳动者，等待市场全面复苏。在过去10个月市场黑暗画面中唯一的亮点是日本、加拿大、澳大利亚、新西兰等《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)成员国的增长。此外，越南在非洲、中东等地区开辟了许多新市场，确保在市场需求大幅减少的背景下确保出口额不会受到太大的冲击。越南纺织服装集团（Vinatex）总经理高友孝表示，今年前几个月，企业面临许多客观困难，压力极大。大多数工厂没有达到满负荷运行状态。加工价格仍比以前低30%左右，纺织服装出口国之间的价格竞争日趋激烈。进入第四季度，市场开始释放积极信号，服装企业对未来的订单充满期待。对于纱线行业来说，有迹象表明最困难的时期已经过去，虽然市场需求依然低迷，但部分市场已经出现复苏迹象，8月份部分企业基本实现盈亏平衡，甚至有单位实现盈利。因此，2023年最后几个月，企业的重点任务是充分把握市场机遇；组织好生产，提高劳动生产率，满足高端产品订单的要求；制定灵活的生产计划并优化劳动力成本。企业虽然无法选择市场处境，但完全可以决定如何度过2023年难关并迎接2024年的心态。高友效说，“在充分掌握市场信息的基础上，我们完全可以以新的姿态、更加雄厚的实力、更加高效的产能重拾新增长。”越南纺织品服装出口额和市场份额的下降，除了世界需求下降、订单向具有地理优势国家转移的客观原因外，也存在着主观的原因。企业面临质量标准、可持续发展政策合规性、循环经济以及劳工标准、生产透明度等方面的困难。因此，企业必须迅速实现变革、应对市场的波动，开展绿色转型和数字化转型职业技能培训，从而提高劳动生产率和市场竞争力。此外，还要通过接受小额订单和优势产品订单，拓展新市场，留住客户，降低成本，促进生产活动，从而拉动增长。（完）