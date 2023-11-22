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越南纺织服装出口形势向好
目前纺织品服装出口形势不容乐观，各家企业仍在努力寻找今年最后几个月和2024年第一季度的订单，同时希望市场将释放回暖迹象。
2023年，由于经济和政治不稳定因素拉动通胀率增长，越南主要出口市场的购买力大幅下降，作为非必需品的纺织品服装出口降幅非常大。
截至10月底，越南纺织品服装出口总额超330亿美元，较2022年同期下降12.45%（10月份情况较为乐观，出口额超32亿美元，较9月份增长5.28%，较去年同期增长2.96%）。
目前，美国仍然是越南纺织品服装的最大出口市场，占越南纺织品服装市场份额的40%以上，其次是日本、欧盟、韩国、中国等。总体而言，越南纺织品服装的主要出口市场的出口额均呈下滑趋势，订单量大幅减少。对于美国市场，2023年上半年，越南纺织品服装失去了该市场的1.3%的份额；今年前8个月，越南对中国出口的纺织品服装出口额仅为75亿美元，同比下降11.6%。
2023年，由于经济和政治不稳定因素拉动通胀率增长，越南主要出口市场的购买力大幅下降，作为非必需品的纺织品服装出口降幅非常大。
截至10月底，越南纺织品服装出口总额超330亿美元，较2022年同期下降12.45%（10月份情况较为乐观，出口额超32亿美元，较9月份增长5.28%，较去年同期增长2.96%）。
目前，美国仍然是越南纺织品服装的最大出口市场，占越南纺织品服装市场份额的40%以上，其次是日本、欧盟、韩国、中国等。总体而言，越南纺织品服装的主要出口市场的出口额均呈下滑趋势，订单量大幅减少。对于美国市场，2023年上半年，越南纺织品服装失去了该市场的1.3%的份额；今年前8个月，越南对中国出口的纺织品服装出口额仅为75亿美元，同比下降11.6%。
胡志明市服装、纺织品、刺绣和针织协会（Agtek）表示，虽然没有达到预期，但在当前困难的背景下，订单的恢复也是一个好兆头，从而帮助企业减轻压力，稳住劳动者，等待市场全面复苏。
在过去10个月市场黑暗画面中唯一的亮点是日本、加拿大、澳大利亚、新西兰等《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)成员国的增长。此外，越南在非洲、中东等地区开辟了许多新市场，确保在市场需求大幅减少的背景下确保出口额不会受到太大的冲击。
越南纺织服装集团（Vinatex）总经理高友孝表示，今年前几个月，企业面临许多客观困难，压力极大。大多数工厂没有达到满负荷运行状态。加工价格仍比以前低30%左右，纺织服装出口国之间的价格竞争日趋激烈。
因此，2023年最后几个月，企业的重点任务是充分把握市场机遇；组织好生产，提高劳动生产率，满足高端产品订单的要求；制定灵活的生产计划并优化劳动力成本。
企业虽然无法选择市场处境，但完全可以决定如何度过2023年难关并迎接2024年的心态。高友效说，“在充分掌握市场信息的基础上，我们完全可以以新的姿态、更加雄厚的实力、更加高效的产能重拾新增长。”
越南纺织品服装出口额和市场份额的下降，除了世界需求下降、订单向具有地理优势国家转移的客观原因外，也存在着主观的原因。企业面临质量标准、可持续发展政策合规性、循环经济以及劳工标准、生产透明度等方面的困难。
因此，企业必须迅速实现变革、应对市场的波动，开展绿色转型和数字化转型职业技能培训，从而提高劳动生产率和市场竞争力。此外，还要通过接受小额订单和优势产品订单，拓展新市场，留住客户，降低成本，促进生产活动，从而拉动增长。（完）