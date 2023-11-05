越南积极参加第六届中国国际进口博览会

越南作为主宾国参加了此次博览会，并搭设256平方米的国家展展位，重点介绍越南经贸、投资和旅游成果、潜力和相关信息。



此次博览会共有34家越南企业参展，展览面积400平方米，包括Vinamilk、TH Truemilk、中原咖啡等越南驰名商标。





越南参第六届中国国际进口博览会不仅有助于提升越南在经济、投资、旅游等领域的国家形象，还有利于向中国和世界各国宣传越南企业的品牌，从而吸引外资，为越南企业拓展市场创造条件。



*越通社驻中国记者报道，在出席第六届中国国际进口博览会期间，越南政府副总理陈红河11月4日下午会见了上海市市长龚正。



陈红河重申了越南重视深化与中国“同志加兄弟”的睦邻友好和全面合作关系的一贯政策。越南政府一向重视并愿为加强越南各地与中国各地的传统友好合作关系创造便利条件。





陈红河指出，越南各地与上海的合作前景广阔；建议上海继续发挥与越南胡志明市、河内市、海防市合作机制的效果，进一步提高经贸、投资、旅游合作效益，促进贸易便利化，加强城市治理和开发、创新、招商引资、财政货币等领域学习互鉴。



陈红河希望双方增进文化交流，尤其是年轻一代的交流，夯实双方民意基础等。

龚正表示愿进一步促进与越南各地的合作关系，并提出了未来需要促进合作的三个重点领域，包括推动可持续贸易；扩大产能合作；深化文化、教育、人文特别是青年一代合作，为巩固和不断促进两国全面战略合作伙伴关系作出贡献。（完）