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越南祖国阵线中央委员会主席杜文战与中国全国政协主席王沪宁举行会谈
杜文战表示相信在以习近平同志为核心的中国共产党领导下，中国人民将在实现第二个百年奋斗目标、把中国建设成为社会主义现代化国家的征程上不断取得更多更大胜利。
杜文战对越中两党两国关系不断向前发展感到满意。2022年11月，越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问，半年后越南政府总理范明政对中国进行正式访问，这些活动有助于增进两国相互了解与信任，为两国关系全面发展注入重要动力。
杜文战表示，越南祖国阵线中央高级代表团此次访华，是为了进一步落实两党两国最高领导人达成的重要共识，促进越南祖国阵线与中国全国政协之间的关系。
杜文战指出，越南祖国阵线与中国政协合作关系不断走向深入。希望今后双方有效落实所达成的合作文件，尽快签署双方新的谅解备忘录（MOU）.
杜文战建议双方保持高层互访机制，增进阵线工作经验交流，举办系列座谈会和研讨会，增进双方政治互信和相互了解，为两国各省市阵线和政协交流与合作创造便利条件。
越南期待越南7个边境省祖国阵线与中国云南和广西壮族自助区政协之间的第二次交流活动将于2023年第四季度在越南广宁省举行。
王沪宁表示，越中地理位置相近，文化相同。 两国合作不断走深走实，高层互访成效显著。
王沪宁强调，中国政协和越南祖国阵线关系密切，愿深化双方关系。今后，应进一步推动双方谅解备忘录落到实处。
7月20日，杜文战一行走访中共中央党校，会见中央党校领导代表，参观中国“人民政协光辉历程”展览。（完）