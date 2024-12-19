越南电商行业生机勃勃 发展前景广阔

越南电子商务市场近年来一直强劲增长，预计不久后将出现许多新的购物趋势。此外，各电商平台经常推出颇具吸引力的消费刺激计划，可见该市场竞争将愈演愈烈。

电商行业增长强劲

越南工贸部的一份报告显示，2024年前10个月，越南B2C（企业直接面向消费者销售产品和服务的电子商务零售模式）电子商务交易额增长18%至20%，完成政府设定的目标。许多专家预计，到2025年，电子商务市场规模将突破250亿美元大关。

目前，越南全国有116家外国供应商通过电子信息门户网站申报纳税并缴纳税款达19.77万亿越盾（折合人民币56.5亿元）。

2024年前11个月，从事电商领域的组织和个人缴纳了约108万亿越盾的税款，同比增长22%。

抖音在越南代表、越南数字传媒协会副会长阮林青表示，电子商务是零售业数字化转型的一部分。每年越南电商平台上的订单量非常大。从2024年开始，购物与娱乐相伴的趋势将非常明显。企业必须抓住这一趋势进行转型。

突破瓶颈 为电商发展注入动力

在迎来诸多机遇的同时，越南电商市场也面临许多挑战，特别是对于中小型企业。KIDO集团副总经理兼KIDO集团旗下E2E电商平台首席执行官陈国宝表示，目前，越南电商企业面临着三个问题，首先是技术问题，其次是韧性、耐心，第三是过去“越南优质商品”品牌是帮助越南商品发展的标志，但现在还需要建立有国家机构认可的标志，以促进越南商品走向世界。此外，许多专家认为，要实现可持续发展，就必须加大对电商领域人力资源的投资。

为推动电子商务发展，越南政府总理近日签发了第119号文件（119/CĐ-TTg），要求有关部委和地方进一步促进对电子商务的管理，不断完善相关法律法规，研究电商发展策略。

促进电子商务基础设施建设

近期，越南工贸部与有关部门、地方和企业配合建立商业基础设施的系列规范和标准，以推动电子商务基础设施发展，为数字经济和电子商务发展注入动力。

与此同时，建设并运行越南电子合同发展轴，优化线上支付服务，支持企业在生产经营活动中应用数字技术和电子商务，通过跨境电商促进出口，举行2024年网上购物日活动，在63个省市建立统一的电子商务平台（sanviet.vn）等。

今后，工贸部将进一步完善法律法规，密切关注世界电子商务发展形势，保护消费者的权利，做好市场管理工作，打击假冒伪劣商品、违规行为，为电子商务行业营造良好的发展环境。（完）