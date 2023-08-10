越南海防市与中国海南省分享物流、港口管理经验

8月10日，海防经济区管理委员会领导会见，并与中国海南省儋州市工作代表团举行工作会议，讨论双边合作内容。

海防市经济区管理委员会主任黎忠坚简略介绍海防市经济发展情况。海防是拥有公路、铁路、内河水路、海路和航空5种运输方式的沿海城市。海防不仅在越南红河三角洲地区和北部沿海地区扮演着经济中心的角色，还是越南与中国的合作带“两廊一圈”发展计划的重点。

海防市的物流基础设施日益完善，港口和交通基础设施获得巨额投资，向现代化、同步化方向突破性发展。港口系统逐渐成为地区和国际物流服务中心。

2023年上半年，海防市吸引外资达19.8亿美元，相当于2022年同期的165%，完成年计划的99%。迄今，该市FDI项目共872个，注册资金总额达261.5亿美元。其中，中国大陆投资者投资项目146个，注册资金11亿美元。

在海防市开展直接投资的42个国家和地区中，中国大陆在项目数量和投资金额方面分别位居第三和第六位。海防市一向创造最有利的条件，并希望得到合作伙伴和投资者的陪伴和双边合作。

儋州市市委书记邹广希望可以了解和分享中国海南省关于物流、港口管理，海南自贸区部署等经验，并提出一些双边合作内容，以及参观海防市港口。

中国(海南)自由贸易试验区，简称“海南自贸区”，又称“海南自贸港”，于2018年成立。据悉，2022年，海南自贸区财政预算收入1200亿元人民币（175亿美元），同比增长25%。其中，企业所得税是最大的收入来源，达700亿元人民币（102亿美元），同比增长 30%。（完）