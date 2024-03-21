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越南是联合国教科文组织的积极、负责任成员
河金玉建议UNESCO和执行局继续开展各项倡议和计划以实现《联合国2030年可持续发展议程教育目标(SDG 4)》，确保包容、公平的优质教育，促进全民享有终身学习的机会；提高全球学习型城市网络、 联合国教科文组织的附属学校和全球创意城市网络的效率；将文化和遗产相结合以促进可持续发展；促进开放科学、人工智能伦理问题、生物多样性和水资源安全保护，海洋治理和应对气候变化等，为联合国2024年未来峰会做出贡献，支持成员国实现联合国《2030年可持续发展目标》等。
何金玉强调，越南始终重视多边合作和UNESCO的作用，并承诺将继续更加主动、积极地为联合国的发展做出贡献。
趁此机会，何金玉与UNESCO总干事奥黛丽·阿祖莱、UNESCO副总干事曲星、UNESCO执行局局长维拉·库里·拉科伊赫、UNESCO第42届大会主席西蒙娜-米雷拉·米库列斯库、UNESCO非洲优先与对外关系助理总干事安东尼·奥赫蒙·博阿马赫、UNESCO自然科学助理总干事利迪亚·布里托和部分国家代表团团长举行了会晤和工作座谈，旨在推动双边与多边合作关系。
此外，何金玉还会见了世界遗产中心主任拉扎赫·伊伦都·阿索莫（Lazare Assomo）、国际古迹遗址理事会(ICOMOS)《世界遗产公约》咨询监测部主任瑞吉娜·杜里格哈罗(Regina Durighello)，就加强在越南世界遗产价值保护与弘扬工作中合作的问题展开讨论。
在各场会见中，UNESCO领导和各国代表团团长都高度评价越南与UNESCO及其成员国之间的良好合作关系以及越南为该组织的运行所作出重要和有效的贡献；同时强调，越南是遗产价值保护弘扬与旅游可持续发展、经济发展和确保人民生计和谐结合的典范。
何金玉希望UNESCO领导和秘书处为越南新遗产档案提供关注、咨询意见和大力支持，同时还希望在保护与弘扬已得到UNESCO公认的世界遗产价值方面受到该组织的大力支持。
UNESCO和ICOMOS领导承诺将为越南开展世界遗产申请工作提供有效的帮助。（完）