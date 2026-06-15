越南旅游的“绿色”方向

在游客日益关注绿色生活方式、清洁食品和真实本土地体验的背景下，“从农场到餐桌”旅游模式正成为一种潜力巨大的开发方向。除了提升越南农产品价值外，该模式还有助于推动旅游朝着绿色、可持续的方向发展。

宁平省清娥豪华（Thanh Nga Luxury）旗下的高科技农场面积约5公顷，拥有配套投资、配备自动灌溉系统且紧密排列的温室大棚。来到这里，游客既可以了解各类农产品的特性、种植流程及营养价值，又能获得有趣的实地体验，即亲手采摘西红柿、黄瓜、黄金瓜等并在田间直接品尝。

清娥豪华投资方黎氏娥女士表示，这是企业在宁平、清化等地投资的四个农场之一，专门从事清洁农产品种植。

为提高产品质量并保障食品安全，该企业已与4家日本单位合作，引进有机肥生产技术用于种植，同时，配备了可监测通风量和温度的传感器系统，以最大限度减少外部不利环境因素的影响。

作为一个拥有丰富农产资源和生态系统、每个地方都有各自农产品、美食和耕作习惯的国家，越南具备发展“从农场到餐桌”模式的充分潜力和优势。

目前，河内、太原、岘港、顺化、芹苴、林同、永隆等多个省市也在推动基于绿色、清洁农业的“从农场到餐桌”旅游发展。

Travelogy越南旅游公司经理、越南社区旅游协会副主席武文宣认为，这种体验方式最吸引人的地方不在于一顿饭本身，而在于背后的故事。

当游客亲手采摘蔬菜、采茶、抓溪鱼或与当地民众一起制作传统美食时，他们购买的是文化体验，而不仅仅是购买一顿饭。

“从农场到餐桌”旅游模式正是赋予当地民众成为当地故事的讲述者、引导体验并直接从旅游中受益的机会方向，符合与新农村建设相结合的农业旅游发展方向。

武文宣评价，如果得到系统投资，“从农场到餐桌”完全有可能成为越南的特色旅游产品。

然而，发展这种旅游模式也面临诸多挑战。要规范发展，就需要有技术投入、清洁农业发展链、体验区、环境处理系统等；而越南大部分农场规模为中小型，不具备长期、常态化接待游客所需的基础设施、景观或服务条件。

Lux Travel DMC（一家专门从事越南高端入境旅游业务的公司）执行经理尹氏清云女士表示，国际游客一向重视旅行中的绿色、可持续因素。与农业旅游相关的实际体验，如观察种植过程、参与收获并现场品尝清洁食品等，尤其受到游客的关注和喜爱。

尹氏清云女士认为，为使“从农场到餐桌”模式成为有吸引力的旅游产品，除了确保农产品质量外，还需要构建完整、连贯的体验链，与本土文化和绿色生活方式的故事紧密相连。

持同样观点的武文宣表示，需要农民、住宿设施、餐厅、旅游企业、地方政府之间紧密协作，共同讲述关于本土人民、文化和耕作方式的故事。

此外，还需要培训当地民众的旅游服务技能，从接待游客、食品安全保障、环境卫生，到讲解、文化叙事、打造产品品牌、应用数字技术进行宣传和经营服务等。（完）