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越南旅游提档加速 实现各项既定目标
然而据越南国家旅游局，今年上半年，越南接待外国游客达880万人次，同比增长58.4%，高于2019年（新冠肺炎疫情爆发前）同期水平。此外，国内游客达6650万人次。上半年，旅游收入约达436.5万亿越盾，是2023年的1.3倍。
上述是喜人的数据。然而，下半年，仍需实现接待外国游客人数近1000万人次的目标。尽管如此，上述积极的统计数已肯定了便利的签证政策、旅游宣传推广工作得到推进。与此同时，每个地方业注重发展和提高旅游基础设施，各种旅游服务类型，有助于增加越南旅游的吸引力。其就是尽管正处于国际旅游淡季，但今年上半年，越南接待外国游客人数仍达120万人次以上，比2019年同期增长5.3%的理由。这是国际旅游市场迎来的喜讯。
除了在法国巴黎、意大利米兰、德国法兰克福和韩国首尔等国际市场积极开展旅游推广工作外，为了继续吸引外国游客，各地方也尽力更新各旅游产品，同时出台各项吸引游客的政策。
河内、胡志明市和庆和是近几个月来越南旅游强劲复苏的一个证明。然而，多位旅游专家认为，各地方应进一步推动旅游促进工作，推出更多新旅游产品已吸引游客，满足游客的需求，推动经济社会发展。
取一个例子，2024年，首都河内力争实现接待游客2700万人次，其中外国游客550万人次，国内游客2150万人次，旅游收入同比增长28.2%等的目标。为了实现该目标，河内市需推出各旅游产品，刺激游客消费需求。最近河内旅游部门已启动2024年河内人和游客体验市内4至5星级酒店服务模式。
每个省市都竭尽全力，其将让下半年越南旅游全景图有起色。在各地进努力才赢得游客的满意，从而愿意消费并向其亲人好友推介所去过的目的地并重返旅游。
此外，旅游业还需改进方式，走向高档游客细分，如印度旅游客源市场。印度是世界上第二人口大国，因此其被评为将成为鸡舍巨大旅游客源市场。
此外，越南旅游正努力实现到2025接待外国游客2500至2800万人次；越南成为世界上具有吸引力、拥有旅游发展能力的目的地等目标。
为了实现该目标，专家们认为，需尽快处理存在的不足，如旅游领域优质人力资源短缺、管理效率低等。此外，旅游业还需关注游客质量。若游客来自富裕市场，他们消费多，居住时间长。相反，若大多数游客是通过廉价旅游线路前来旅游的，他们没有购物，那么游客人数多也没有达到期望的效果。（完）