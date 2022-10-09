越南数字转型和能源转换中的商机座谈会在法国巴黎举行

10月7日，题为“越南数字转型和

能源转换

中的商机”的座谈会在法国首都施耐德电气集团（Schneider Electric）总部举行，两国60家企业和投资者参加。该座谈会由越南法国商会（CCIFV）、FPT Software Europe公司和Schneider Electric联合举行。

据越通社驻法国记者报道，越南驻法国大使丁全胜在座谈会上发表讲话时高度评价座谈会的主题，认为这都是越南和法国以及国际都关注的内容。他同时强调，越南政府一贯强调将越南外商投资经济部门视为越南国民经济的重要组成部分，越南鼓励投资者与其他经济部门进行长期合作和健康竞争。

丁全胜表示，越南外国投资活动日益活跃，许多拥有现代技术的跨国集团和大企业正在越南投资兴业，其项目资金规模和质量日益增加。越南主张选择性地吸引投资和开展合作，以质量、效果、技术和环保为主要评价指标。同时优先吸引高科技、创新、研发、数字经济、绿色经济和循环经济等项目。他同时表示希望外国投资者和法国企业继续加强与越南企业的对接，为越南企业参加其生产和供应链创造便利条件，为让越南尽早成为地区和全球价值链中的中心之一做出贡献。越南驻法国大使馆将发挥好两国之间的桥梁纽带作用，为巩固和推动越法传略伙伴关系做出贡献。

座谈会上，法国企业已提出许多涉及

越南

优先投资领域、各工业区优惠税率、越南政府的投资优惠政策和越南可再生能源发展潜力、战略和政策等的问题。

座谈会结束后，施耐德电气集团副总裁会见了丁全胜大使。他强调了该集团在越南发展业务和投资活动的承诺。25年来，越南是集团在亚洲地区在亚洲地区的潜力和战略市场。他同时表示希望继续受到越南大使馆的积极合作。

丁全胜强调，大使馆将为推动集团在越南乃至两国企业的贸易投资合作关系搭建桥梁。（完）