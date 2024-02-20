越南政府：高铁建设确保现代化同步性和可持续性

越南政府办公厅2月19日发布第57号文件（57/TB-VPCP），公布政府常委会在关于北—南轴线高铁项目投资主张提案会议上所得出的结论。

政府常委会高度评价交通运输部认真落实好各项工作任务，并取得了多项积极成果，包括完成5个部门规划、大力实施高速公路修建项目、公共投资资金支付较好等。

政府常委会要求交通运输部继续根据党中央相关决议、政治局相关结论和国会相关决议，听取与会各部委、机构的意见，尽快完成提案。其中，特别注意一些观点问题，即根据党中央政治局第49号结论（49-KL/TW）中的主张，建设高铁必须确保其现代化、同步性和可持续性等要素。

对于投资方案，政府常委会要求交通运输部继续深入研究评估，广泛征求专家意见，选择最合适的方案：北—南轴线高铁主要用于客运，而货物主要通过海道和升级现有铁路线来运输。

政府常委会责成交通运输部抓紧时间与政府办公厅协调，研究成立由政府副总理陈红河任组长的北—南轴线高铁项目实施工作组。工作组制定工作规定，预计每月召开一次会议，及时处理发生问题，推动项目的准备工作和实施进度。

各部委和地方根据职责任务，积极落实相关内容。特别是外交部积极与外国合作伙伴磋商，呼吁技术转让和投资建设北—南轴线高铁项目。

另一个方面，政府常委会要求交通运输部主持，同外交部及有关机构协调抓紧时间与中方商定谅解备忘录、支持计划和投资合作计划，投资建设老街 - 河内 - 海防，河内 - 同登，下龙 - 芒街（南定 - 太平 - 广宁沿海铁路延伸线）等三条铁路线。（完）