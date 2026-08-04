越南政府总理黎明兴：抓紧完善落实三中全会决议的行动计划

黎明兴在总结讲话中对所取得的成就给予充分肯定，同时指出当前仍面临的困难和挑战，如在实现两位数经济增长目标的同时保持宏观经济稳定压力较大，金融货币市场面临资金、利率和流动性压力，法律和决议实施细则出台仍有滞后，进出口活动缺乏稳定性，对外资企业和部分主要市场依赖程度较高等。



黎明兴强调，国际形势仍将复杂多变，国内正进入防汛防台风关键时期，各类风险不容忽视。



黎明兴表示，政府落实中央三中全会决议和结论的行动计划已提交政府会议审议，并将在会后尽快完善。各部委、行业和地方要紧紧围绕中央委员会、中央政治局、中央书记处、国会和政府的决策部署，抓紧组织实施，确保各项任务按时、高效完成。



黎明兴要求各部委集中完成并提交第十六届国会第一次非常规会议审议24项法律和决议草案，同时为2026年10月举行的国会会议准备约40项法律和决议草案，加快制定配套实施细则，广泛听取人民和企业意见，不断提高立法工作质量。

会议现场。图自越通社

对于《中小企业发展法（修正案）》，政府总理要求研究将个体经营者和家庭经营户纳入调整范围，鼓励其转型升级为企业。



关于规划工作，政府已批准调整2021—2030年国家总体规划、6个区域规划、33个省级规划以及12项行业规划。各部委需要在2026年第三季度完成其负责的行业规划调整工作，确保与实现两位数经济增长目标相衔接。



在促进增长和保持宏观经济稳定方面，政府总理要求各部委、地方定期评估增长目标完成情况，及时采取有力措施，加快公共投资

资金分配和拨付进度，确保2026年度公共投资计划资金全部拨付到位。



财政部要试行对各部委、地方公共投资资金拨付情况进行考核评分，抓紧完善中期公共投资项目手续，支持企业生产经营活动；力争2026年国家财政收入比2025年增长至少10%；研究出台支持企业发展的税收政策，灵活调整燃油税费，推动企业债券市场健康发展等。



越南国家银行继续实施灵活稳健的货币政策，保持利率和市场流动性稳定，努力降低贷款利率，保持外汇市场稳定。



在生产发展和基础设施建设方面，政府总理要求农业与环境部加快解决国家目标计划资金拨付中的困难，完善土地管理相关手续，加强自然灾害监测预警；工贸部抓紧完善《八号电力规划》，修订燃油经营管理规定，保障能源供应，积极拓展出口市场；建设部确保南北高速铁路、河内和胡志明市城市轨道交通及环城公路、隆城国际机场以及APEC 2027相关基础设施项目按计划推进。



政府总理还要求内务部继续完善行政机构设置，研究建立适应新形势的乡级行政单位模式；各部委和地方加快国家数据库建设，大力推动科技创新和数字化转型。公安部继续督促落实第06号方案和第57号决议。



在文化社会领域，政府总理要求继续做好烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作，按计划完成边境地区寄宿制学校建设；做好2026—2027学年准备工作，推进全民定期健康检查计划，积极开展旅游推广，办好八月革命胜利81周年和9·2国庆纪念活动。同时，各部门要积极做好党和国家领导人对外活动以及APEC 2027各项筹备工作等。（完）