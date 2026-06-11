越南政府总理黎明兴会见日本国际协力机构理事长田中明彦

黎明兴衷心感谢田中明彦理事长个人及JICA在过去多年中始终陪伴并积极支持越南；强调日本政府通过JICA提供的高技术含量、可持续的官方发展援助，为越南经济社会发展进程作出了诸多积极贡献。



黎明兴与田中明彦一致认为，越日全面战略伙伴关系在各个领域都正在强有力、务实发展。日本继续是越南最重要的经济合作伙伴，是越南官方发展援助和劳务合作的第一大伙伴，第三大投资来源国，第四大贸易和旅游伙伴。



黎明兴高度评价JICA提出的关于未来阶段与越南开展官方发展援助合作的新方向。黎明兴建议JICA研究未来阶段官方发展援助合作的若干方向，例如支持越南实现工业化和现代化，优先聚焦发展科学技术、技术创新、提高劳动生产率以及越南的竞争力。



双方会见现场。图自越通社

黎明兴还建议JICA与越南财政部及各部位、地方协调配合，制定2026-2030年阶段的合作项目清单；其中，推动在2026年内签署乌门三号热电厂项目的贷款协议；与越方配合推动越日大学项目的进度——这是两国关系中的标志性项目之一。



JICA理事长田中明彦祝贺黎明兴当选越南政府首脑职务；高度评价越南的路线、方向及发展成就。他表示，JICA已提出未来阶段与越南开展官方发展援助合作的新方向，包括四个合作支柱领域：高质量人力资源发展、产业与供应链发展、制度政策建设与完善、基础设施发展。



田中明彦强调，科技是日本总体以及JICA与越南合作的焦点之一，特别是推动尽早发射LOTUSat-1卫星；培养领导与管理人才以满足数字化转型要求；培养半导体人才。



在会见中，双方还就继续推动若干具体合作项目和计划的进度进行了交流，如越日大学投资建设项目、河内城铁二号线南升龙—陈兴道项目等。（完）