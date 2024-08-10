越南政府总理范明政：推进东南部区域和跨区域项目建设

8月10日上午，越共中央政治局委员、政府总理、东南部地区协调理事会（以下简称理事会）主席范明政主持召开理事会第四次会议，审议理事会第三次会议提出的工作任务实施情况个，并开展《2021-2030年东南部规划及2050年愿景》。

关于政府总理于2024年5月4日批准的《2021-2030年东南部规划及2050年愿景》，目前，越南计划于投资部已制定实施该规划的行动计划草案，征集各部委和地方的意见和建议以完善该行动计划。

目前，部分正在实施的重要的跨区域项目已发生明显变化，特别是边和-头顿高速公路槟沥（Bến Lức）-隆城高速公路、新山一国际航空港T3航站楼建设项目、隆城国际航空港场地征地拆迁和补偿和安置项目等。

范明政在基本同意理事会报告的内容和代表们的意见，指示计划与投资部同政府办公厅和有关部委、地方协调，研究和接纳意见建议在东南部规划实施过程中继续为理事会建言献策。

范明政表示，东南部地区近年来经济社会发展成果，继续肯定了该地区作为国家经济火车头和充满创造力、活力的引领者的重要地位和作用。尽管面积仅占逾9%，但该地区为越南国内生产总值（GDP）和全国财政预算收入的贡献率为三分之一和44%以上。迄今为止，该地区有所有6个地方已完成规划，其中5个省级规划已获政府批准。

范明政要求各部委、地方审议各自的目标任务，重点落实，保持宏观经济稳定，促进增长，控制通胀，确保经济各大指标平衡，控制公共债务、政府债务。其中，胡志明市抓紧完成城市规划并将其提交政府批准。

范明政要求审查法律瓶颈特别是《公共投资法》并提出修正案；推动公共投资资金到位，以公共投资引领私人投资，动员一切资源来促进发展。同时，重点关注投资、出口、消费三大传统增长动力和创新、科技、绿色转型、数字化转型等新增长动力，特别是半导体芯片、人工智能、云计算等新兴产业。

范明政表示，希望并相信在各部委、企业和人民的高度决心、支持和努力下，东南部地区将继续按照已获批的区域规划的愿景、思维向前迈进，东南部地区各省市党委、政府和人民在落实既定目标任务中取得了更加优异的成绩。（完）