越南政府总理范明政：建设特色、智能、适应性强、绿色、清洁、美丽、安全和可持续发展的承天顺化省

4月6日上午，越南政府总理范明政在出席承天顺化省2021-2030年规划及2050年愿景暨2024年承天顺化省招商引资会议时要求发挥独特的潜力和优势，建设特色、智能、适应性强、绿色、清洁、美丽、安全和可持续发展的承天顺化省。

根据政府总理2023年12月签发的有关批准承天顺化省 2021-2030 年规划及2050年愿景的决定，力争2025 年承天顺化省成为中央直辖市；2030年成为越南典型的遗产城区和东南亚最大且独特的文化、旅游、医疗中心之一。

此外，将承天顺化省规划建设成为全国主要科技、教育中心之一，强大的海洋经济中心，国防安全得到保障；居民的物质生活和精神生活都达到了较高水平。

到2030年，承天顺化的地区生产总值（GRDP）年均增长率将达9~10%；经济结构中农、林、渔业占5~7%，建筑业占33~35%； 服务业占54~56%；人均GDP达6000美元；城镇化率70%左右。 到2030年，全省人口将达130万左右。

会上，承天顺化省向注册总额9万亿越盾（折合人民币25.7亿元）的11个项目颁发了投资许可和批准投资政策的决定；向涉及基础设施、旅游、机械、能源、物流、住房、教育、卫生、数字数据等领域的注册总额120万亿越盾（折合人民币342.8亿元）的10个项目颁发研究文件。

范明政在会上颁发有关批准承天顺化省2021-2030年规划及2050年愿景的决定并发表讲话，阐明规划的地位和作用以及规划建设工作的重要说明和要素，要求承天顺化省挖掘潜力、抓住机遇和发挥独特优势，将该省发展成为特色、智能、适应性强、绿色、清洁、美丽、安全和可持续发展的地方。他强调，“我们的任务是使越南民族文化特色的价值国际化，并使世界文化精髓民族化。”

范明政要求承天顺化省着力落实“一重点、两加强、三推动”。

其中，一重点是调动和有效运用一切合法资源，促进投资、出口、消费等传统增长动力； 为绿色经济、数字经济、循环经济、共享经济、知识经济、应对气候变化、可持续发展、科技文化产业、娱乐产业等新动力创造突破口。

两加强包括加强投入，发展人文因素，培养高素质人力资源；通过交通、生产、供应链、文化和旅游对接，加强地方、区域、国内和国际之间的互联互通。

三推动包括推动配套战略基础设施体系建设； 推动服务于地区乃至全球的文化产业、旅游业、加工制造业、生产供应链等工业发展；推动科技应用和生产经营创新，创造稳定就业和生计。

同日，范明政在顺化市出席顺化中央医院二号国际医院奠基仪式。

顺化中央医院二号国际医院建设总投资近3000亿越盾，医疗设备投资近1000亿越盾。该项目包括混合手术室、人工肾系统、全自动化检测系统、完整的影像诊断系统、PACS、LIS、HIS等，提供300张满足国际五星级标准的病床。预计从开工到竣工，工期为700天。（完）