越南政府总理范明政：巴亭历史文化遗迹群永远是越南人“寻根”之地

8月12日上午，越南政府总理范明政实地考察胡志明主席陵定期维修、保养工作和2024年上半年胡志明主席陵管理委员会工作任务落实情况。

据胡志明主席陵管理委员会的报告，从2023年8月15日至2024年7月31日，胡志明主席陵接待游客近200万人次；英雄烈士纪念碑接待游客近1.4万人次。2024年上半年，主席府胡志明遗迹接待游客近160万人次；胡志明博物馆接待游客近43万人次。

范明政与胡志明主席陵管理委员会、有关部委行业及河内市举行工作会议时强调，胡志明主席是越南共产党和越南民族的伟大领袖，是民族解放英雄和杰出文化名人。长期保存胡志明主席遗体并保障胡志明遗体的绝对安全既是一项重大责任，也是一项荣誉和自豪，表达了越南人民对胡志明主席和民族历史传统的感情。

范明政指出胡志明主席陵国内外游客接待工作、数字化转型、宣传等方面仍存在的不足之处时强调，各部委、行业、河内市和陵园管理委员会密切配合，积极主动，努力进取，进一步弘扬创造和创新精神，使巴亭广场空间及胡志明主席和英雄烈士纪念区相关遗迹永远成为文化和政治活动的场所，成为每个越南人的“寻根”之地。

范明政总理强调，巴亭历史文化遗迹群是革命传统教育的红色地址；增强爱国热情；培养对国家和民族利益的忠诚；激发全国同胞和战士的热情和民族自豪感等的地方。

因此，政府总理要求管理委员会继续发扬光荣传统，不断提升技能和素质，在任何条件下都能最好地履行长期、绝对安全地维护胡志明主席遗体的任务。

政府总理要求，主动掌握情况，及时发现、协调处理可能发生的情况，做到早发现，早解决；保持警惕、并做好在任何情况下战斗的准备。为同胞和国际游客的来访活动提供细致周到的服务。推动科研实验合作，力争到2030年全面掌握并圆满完成胡伯伯遗体长期保存和绝对安全的任务。

自2024年8月13日起胡志明主席陵墓重新开放，迎接民众和国际游客入陵瞻仰胡志明主席遗容。（完）