越南政府总理范明政：企业携手推动越美全面战略伙伴关系落地生根

越南政府总理范明政在活动上发表讲话时回顾了越美关系发展历程。他强调，在美国总统拜登对越南进行国事访问期间，双方宣布将两国关系提升为全面战略伙伴关系。这是包括两国企业在内的两国和两国人民的巨大努力。越南政府总理范明政表示，越南正继续建设和完善社会主义市场经济、社会主义法治国家和社会主义民主;以人为发展的中心、主体、目标、动力和资源，不以牺牲社会公平进步、民生和环境换取单纯的经济增长。越南奉行独立自主、多样化、多边化，愿做国际社会的好朋友、可靠伙伴和负责任的成员的外交政策；建设独立自主、主动、积极、深度高效融入国际经济；奉行不允许任何国家在越南境内设立军事基地；不加入任何军事联盟；不与任何国家结盟对抗其他国家；在国际关系中不使用武力或威胁使用武力的“四不”国防政策。政府总理范明政表示，经过近4年的革新开放和融入国际社会，越南取得了许多令人瞩目的成就。经济规模达4090亿美元；人均年收入从160美元增加到4100美元以上（增长超过24倍）。越南成为世界贸易规模最大的20个经济体之一和世界40大经济体之一。2022年GDP增速达8.02%，创近10年新高；进出口总额超过7320亿美元，增长9.5%，贸易顺差额超过110亿美元；实际利用外资约224亿美元，创近5年来新高水平。此外，越南的投资环境在增长前景和营商环境方面继续获得国际社会和投资者的好评。当前，越南正在实施完善制度、基础设施、人力资源三大战略突破口，包括数字技术、能源转型、绿色转型、循环经济、共享经济等。越南将投资者的成功视为自己的成功，希望两国企业在良好的基础上不断推进投资合作。凭借“资源源于思维、认知；动力源于创新和创造力；力量源于人民和企业”的理念，范明政希望美国企业继续对越南投资，本着“利益和谐、风险共但”精神协助越南参与全球供应链特别是科技创新领域，实现互利共赢。两国企业代表就以科技创新为重点的投资合作机会进行了公开、坦诚、实质性的交流。企业界认为，越美关系升级为全面战略伙伴关系，科技创新和投资成为两国关系的新支柱，成为两国企业投资合作的重要转折点。企业界建议两国政府继续推进两国人民和企业在生产和技术应用方面的联系；推动科技、创新、半导体技术、遥感、人工智能、大数据等领域的发展，培养高素质人力资源，满足两国企业的需求。范明政总理希望美国企业将美国关于支持一个强大、独立、自立自强和繁荣的越南的承诺落地生根。企业需要将精力集中在贸易和服务领域；科技、创新，特别是数字技术和能源转型、循环经济、共享经济。范明政重申，越南政府愿敞开大门欢迎各家企业在遵循法律规定的基础上稳步高效赴越投资，为两国人民带来福祉。他说这是弥合伤口、搁置过去、面向未来的最佳途径。在论坛上，范明政总理见证了两国各项合作协议的签署。此前，当天上午，越南总理范明政与旅美模范越南企业代表共进早餐。 各家企业领导高度评价越南日益完善且开放的投资营商环境，同时强调，旅美越南人社区一直充满活力、团结一致、心系祖国并不断为国家发展和越美两国关系做出积极贡献。范明政总理要求旅美越南企业界充分利用越美全面战略伙伴关系所带来的巨大机遇，同时更加关注越南市场并与国内企业密切合作。针对企业的愿望和建议，范明政总理已听取并将要求各部委行业和有关机构重点审查、研究，尽快制定适当的解决方案。