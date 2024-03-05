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越南政府总理范明政呼吁澳大利亚企业投资越南新增长动力
本次越南—澳大利亚企业论坛由越南计划与投资部，越南驻澳大利亚大使馆，澳大利亚贸易投资委员会和澳大利亚驻越南大使馆协调举办，吸引了近200家越南和澳大利亚企业领导人参加。
在越南与澳大利亚50年来良好关系的基础上，两国贸易投资合作日益推进和扩大。截至目前，澳大利亚在越南共有630多个投资项目、注册资本总额超过20.3亿美元，在对越南投资的145个国家和地区中排名第20；越南对澳大利亚投资项目共有90多个，投资总额超过5.5亿美元。 2023年，越澳双边贸易额达约140亿美元，互为前10大贸易伙伴。
在论坛上，代表们介绍了越南与澳大利亚之间的合作情况、潜力和投资机会。两国企业代表介绍了各自企业投资合作的能力、愿望和计划。
越南政府总理范明政在论坛上发表讲话时表示，此次访问期间，双方将宣布升级两国关系，使其更加深入、务实、有效发展。范明政总理申明，虽然地理距离遥远，但任何事情都阻挡不了双方的友好合作，其造福两国人民，为本地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。范明政总理希望企业界为此做出贡献。
范明政总理特别表达了双边关系升级后双方关系的“五个进一步”的愿望和期待，包括：政治互信进一步增强，经贸投资合作进一步深化，科技、创新和教育培训合作进一步活跃，文化交流、人文交流进一步深刻，旅游、劳务合作进一步务实有效。
范明政总理表示，两国政府将继续为这些合作活动创造有利条件。越南政府将保护企业和投资者的合法、正当权益；继续推进体制、基础设施、人力资源三大战略突破，改革、简化行政手续、降低投资者成本。范明政总理要求澳大利亚方面支持越南实现这三个战略突破。合作过程中难免会出现困难和障碍，范明政总理建议双方在利益和谐，风险共担，国家、企业、人民利益协调一致的基础上排除障碍，解决困难。
范明政总理指出，双方合作重点推动投资、出口、消费等传统增长动力，其中越南拥有一亿人口的市场，许多澳大利亚产品受到越南消费者的青睐，而越南农产品、电子产品、服装等许多产品具有优势。范明政总理还建议双方合作推动以创新和科技为基础的数字化转型、绿色转型、循环经济、知识经济、共享经济等新增长动力。
越南政府总理范明政表示希望双方在大力弘扬两个民族独特、丰富特色文化的基础上，继续推进人文交流、旅游、文化、教育、培训等领域的合作。
在论坛上，在越南总理范明政以及两国各部委、行业和企业领导人的见证下，越南越捷航空（VietjetAir）宣布将于2024年6月3日起以每周 2 趟往返航班正式开通越南首都河内至澳大利亚墨尔本的新航线。此外，范明政总理和与会代表还见证了两国各机构和企业互相交换多项合作文件。
在越南与澳大利亚50年来良好关系的基础上，两国贸易投资合作日益推进和扩大。截至目前，澳大利亚在越南共有630多个投资项目、注册资本总额超过20.3亿美元，在对越南投资的145个国家和地区中排名第20；越南对澳大利亚投资项目共有90多个，投资总额超过5.5亿美元。 2023年，越澳双边贸易额达约140亿美元，互为前10大贸易伙伴。
在论坛上，代表们介绍了越南与澳大利亚之间的合作情况、潜力和投资机会。两国企业代表介绍了各自企业投资合作的能力、愿望和计划。
越南政府总理范明政在论坛上发表讲话时表示，此次访问期间，双方将宣布升级两国关系，使其更加深入、务实、有效发展。范明政总理申明，虽然地理距离遥远，但任何事情都阻挡不了双方的友好合作，其造福两国人民，为本地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。范明政总理希望企业界为此做出贡献。
范明政总理特别表达了双边关系升级后双方关系的“五个进一步”的愿望和期待，包括：政治互信进一步增强，经贸投资合作进一步深化，科技、创新和教育培训合作进一步活跃，文化交流、人文交流进一步深刻，旅游、劳务合作进一步务实有效。
范明政总理表示，两国政府将继续为这些合作活动创造有利条件。越南政府将保护企业和投资者的合法、正当权益；继续推进体制、基础设施、人力资源三大战略突破，改革、简化行政手续、降低投资者成本。范明政总理要求澳大利亚方面支持越南实现这三个战略突破。合作过程中难免会出现困难和障碍，范明政总理建议双方在利益和谐，风险共担，国家、企业、人民利益协调一致的基础上排除障碍，解决困难。
范明政总理指出，双方合作重点推动投资、出口、消费等传统增长动力，其中越南拥有一亿人口的市场，许多澳大利亚产品受到越南消费者的青睐，而越南农产品、电子产品、服装等许多产品具有优势。范明政总理还建议双方合作推动以创新和科技为基础的数字化转型、绿色转型、循环经济、知识经济、共享经济等新增长动力。
越南政府总理范明政表示希望双方在大力弘扬两个民族独特、丰富特色文化的基础上，继续推进人文交流、旅游、文化、教育、培训等领域的合作。
在论坛上，在越南总理范明政以及两国各部委、行业和企业领导人的见证下，越南越捷航空（VietjetAir）宣布将于2024年6月3日起以每周 2 趟往返航班正式开通越南首都河内至澳大利亚墨尔本的新航线。此外，范明政总理和与会代表还见证了两国各机构和企业互相交换多项合作文件。