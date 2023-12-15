越南政府总理范明政启程出席东盟-日本建交50周年纪念峰会

12月15日上午，越南政府总理范明政率越南高级代表团离开河内，开始应日本首相岸田文雄邀请出席自2023年12月15日至18日在日本举行的东盟—日本关系50周年纪念峰会并开展双边活动。

50年来，东盟-日本在政治、安全、经济、贸易、投资、文化、社会和发展合作等各个领域的合作关系呈现出全面且活跃发展的势头。日本深度参与地区政治和安全合作进程；坚定支持东盟团结并发挥核心作用。

东盟与日本的经贸投资合作通过许多不同的机制和框架实施，包括《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和《东盟日本全面经济伙伴关系协定》（AJCEP）。日本也是积极落实东盟一体化倡议、支持缩小东盟发展差距的伙伴。

2022年，日本将成为东盟第四大贸易伙伴和第二大外国直接投资来源地，双边贸易额达到2685亿美元。日本对东盟直接投资总额达267亿美元，同比增长27.7%。

面对复杂多变、难以预料的世界和地区形势，基于双方良好的关系和广阔的潜力和机遇，东盟和日本都愿加强合作和互联互通，应对共同挑战、实现共同发展。

东盟—日本建交50周年纪念峰会是在东盟与日本建立全面战略伙伴关系不久后举行的，此次会议是双方高层领导人回顾合作成果、明确双边关系今后的发展方向的一次机会。

越南是东盟积极、负责任的一员，在促进东盟日本关系中发挥积极作用，越南在2018-2021年期间成功担任了东盟-日本关系协调员。

对于双边关系，越日在各个领域的合作关系持续强劲且全面发展，双方保持高度的政治互信，各级别高层交往频繁。 2023年是两国建交50周年的重要里程碑，在越南国家主席武文赏访日期间，双方将两国关系提升为致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系。

范明政总理此次赴日本出席东盟—日本建交50周年纪念峰会并开展双边活动之行，对于落实越共十三大的外交政策、越共中央书记处关于2030 年前推进和提高多边外交关系水平的第 25-CT/TW 号指示令和越共中央政治局关于2030 年前参与东盟事务的第 59-KL/TW 号结论等具有重要意义。（完）