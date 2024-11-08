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越南政府总理范明政出席越中企业家座谈会
最近10年，越中双边贸易额增长3倍，使中国成为越南最大出口市场，越南是中国在东盟最大的贸易伙伴。中国对越南投资增长6倍多，在越南投资的148国家和地区中排在第6位。2023年，中国已成为越南新投资项目数量的领先伙伴。
越南政府总理范明政在座谈会上发表讲话表示，越中经济合作与两国良好关系不相称，两国合作机遇和潜力仍然很大；两国企业要本着“利益和谐、风险共担”的精神促进合作和投资。
范明政总理指出，越中两国“山水相连”、关系历史悠久和拥有同志加兄弟的友谊。在此基础上，双方要推动两国经贸投资合作做多、做强、做实。
累计至2024年10月底，中国在越南有效投资项目近5000个，注册资本总额近300亿美元。 2024年前9个月，中国新投资项目数量继续领先，注册投资资本总额排名第二。 2023年双边贸易额达近1720亿美元。 2024年前9个月，中越进出口贸易额达1909亿美元，比2023年同期增长14.5%。
范明政总理建议越中两国企业家促进投资和商业合作，在硬连接、软连接、交通互联互通、电信基础设施互联等方面发挥连接两国经济的作用，为落实两党两国最高领导人的协议做出贡献，为两国企业带来利益、造福两国人民，共同发展强大、繁荣，确保人民的幸福生活。
在本次座谈会上，越中两国企业签署了在交通、铁路、海运、电信、能源等多个领域的7份合作谅解备忘录。（完）