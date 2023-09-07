越南政府总理范明政会见韩国总统尹锡悦

会见上，越南政府总理范明政对越韩两国关系自2022年12月升级为全面战略伙伴关系以来呈现出快速发展态势表示高兴。



韩国总统尹锡悦强调，越南是韩国在落实印度洋-太平洋战略过程中的主要合作伙伴；高度评价双方已密切配合有效开展尹锡悦今年6月对越进行国事访问期间所取得的成果，其中包括越韩全面战略伙伴关系行动计划等。



尹锡悦总统同时也感谢越南政府已关心并为韩国投资商赴越开展投资经营活动创造便利条件。



双方一致同意加强高层和各级代表团互访和接触；进一步推动贸易、投资与教育合作关系向前发展；强调将继续密切配合推动越韩全面战略伙伴关系不断全面、深化发展，为地区和世界的和平、稳定与发展做出积极贡献。（完）