越南政府总理范明政会见越南驻澳大利亚大使馆工作人员和旅澳越侨代表

越南驻澳大利亚大使范雄心已向范明政介绍了旅澳越南人社群发展情况，大使馆海外侨务工作。



见面会上，越侨同胞都表示相信范明政此次访问将取得圆满成功，从而帮助旅澳越南人社群发展。他们同时向党和国家提出各意见和建议，如放宽旅外越南人签发护照和公民身份证的规定；在澳大利亚新开设贸易代表处，从而推动贸易合作，让两国商品互相渗透彼此市场；举行全球海外越南人大会；创办科学奖；援助推进海外越南知识分子和大学生对接；建立在国外接受培训的优质人力资源推介渠道等等。



陪同范明政出访的各位部长已解答旅澳越侨提出的意见和建议。



政府总理范明政在见面会上发表讲话时已回顾了国家所取得的成就。值此之际，范明政对包括旅澳越南人在内的旅外越南人社群对国家所取得的成就做出积极和重要的贡献表示感谢。范明政同时认为，国家仍将会面临许多困难和挑战。越南仍是发展中国家，经济在转型，出发点较低，规模小，抵御能力和竞争力、开放度不高等。

范明政表示，在此次访问期间，越南与澳大利亚把两国关系提升至全面战略伙伴关系。有效开展该框架将有助于提高旅澳越南人物质和精神生活水平。

范明政表示，在各场接触中，澳方领导都高度评价旅澳越南人社群，已建议澳方审议，承认旅澳越南人社群为该国一个少数民族。



范明政对侨胞们提出的意见和建议表示赞同，同时表示各部门正积极处理侨胞们提出的意见和建议。



范明政强调，党和国家始终关注旅外越南人社群。越共中央政治局的第36号决议已强调旅外越南人是越南民族不可分割的一部分。



范明政表示希望，侨胞们继续同心协力，建设一个团结发展和强大的社群，努力向上，弘扬民族自豪感，积极融入驻在国社会，遵守法律，继续成为双边关系的桥梁；保护和发挥民族文化特色，越南语；举行更多心系祖国家乡的切实活动，为国家建设和发展事业做出贡献。（完）