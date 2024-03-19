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越南政府总理范明政会见荷兰领先企业代表团
荷兰已成为越南的第一大欧洲投资国、第二大欧洲贸易伙伴和出口市场。荷兰实施了多项务实项目，助推越南经济社会发展、扶贫济困、提高教育培训和医疗卫生质量、应对气候变化、战胜新冠肺炎疫情等。
荷兰雇主协会主席英格丽德•蒂森和荷兰企业代表对越南近年来的突出发展表示钦佩；同时表示越南是荷兰特别是企业在该地区的优先方向，愿继续伴随越南的发展。
荷兰企业代表建议越南政府指示各部委在税收、签证和行政审批制度等方面制定更好的政策；荷方愿在造船、海港、半导体、可再生能源、环境保护、反腐败等领域促进技术转让与合作，并为建设100万套保障性住房项目供应材料。
范明政听取荷兰企业代表团的建议后，对荷兰企业近期在越南的经营活动及其为越南经济发展和越荷关系所作出的务实贡献给予高度评价，同时强调，越南将倾听包括荷兰企业在内的外商的意见和愿望。
范明政指出，双方合作潜力和优势仍有待充分挖掘，双方互补性较强。因此，建议荷兰大企业有效利用《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）带来的机遇，加大市场开放力度，力争使双边贸易额在不久的将来达到150亿美元。
范明政建议荷兰企业为越南企业更深入地参与荷兰生产价值链创造便利条件；加强两国企业协会、行业协会的合作，促进双方对接和相互了解，从而推进双边合作。（完）