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越南政府总理范明政会见美国总统乔·拜登
拜登总统表示，两国关系提升为全面战略伙伴关系是共同建设两个民族美好未来的契机，同时强调支持一个强大、独立、自立自强、繁荣、创新、深度融入国际社会、在东盟和地区以及应对全球性挑战的国际合作中发挥更大作用的越南。
两国领导人对在越美关系正常化近30年和全面伙伴关系建立10年后两国在双边、地区和国际三个层面上的深入发展表示高兴。经贸投资继续成为双边关系的亮点和动力，2022年双边贸易额超过了1230亿美元。两国在科技、教育培训、国防安全、解决战争遗留问题、应对气候变化、民间交流等领域的合作不断取得重要进展。
为有效落实越美全面战略伙伴关系框架，范明政总理建议双方继续加强各渠道，特别是政党外交、公共外交、民间外交等渠道的合作。 关于经贸投资合作，范明政总理认为，需要将此视为双边关系的“永恒引擎”，建议美方尽快承认越南市场经济地位，并推动贸易投资框架协议提质升级，继续鼓励美国高科技企业赴越南投资。
拜登总统与范明政总理就落实两国关系新框架的方向和举措以及医疗卫生、社会保障、绿色能源、高科技等优先合作领域达成了共识。拜登总统建议，双方通过为越南培养人力资源的计划来加强半导体供应链合作，逐步支持越南进一步参与，并成为地区乃至世界供应链的重要一环。
范明政总理强调，越南是国际社会主动、积极、负责任的一员，希望美国继续为越南在联合国维和行动提供切实支持；建议美国继续注重筹集资源来有效落实东盟—美国全面战略伙伴关系，通过湄公河次区域应对气候变化、可持续水资源管理、确保粮食安全、能源转换、人力资源开发等具体和实质性项目进一步深化湄公河—美国伙伴关系。
范明政总理就9·11恐怖袭击事件给美国人民造成的痛苦和损失向拜登总统表示慰问，并强调越南有关打击任何形式的恐怖主义，以及加强与包括美国的打击恐怖主义的国际合作极为重要等的立场。