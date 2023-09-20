越南政府总理范明政会见美国商务部长和美国贸易代表

范明政在会见中对越南美建立致力于和平、合作与可持续发展的全面战略合作伙伴关系表示高兴，为两国关系注入新动力和长期合作框架，开启经贸投资合作新时期。范明政表示，越南将经贸投资合作视为与美国全面战略伙伴关系的基础和引擎；高度赞赏美国商务部及雷蒙多部长近期为促进两国贸易合作作出的务实贡献。为有效落实越美全面战略伙伴关系框架，范明政总理建议美国商务部尽快承认越南市场经济地位，继续注重促进双边经贸关系，特别是鼓励美国高新技术企业赴越南投资兴业，加强代表团互访，互相分享经验。此外，范明政总理建议双方在科技、创新、教育培训等领域合作创造突破，同时大力推动应对气候变化、绿色增长、发展可再生能源等领域的合作。雷蒙多部长表示，美国企业十分关注并希望对越南寻找经营和投资商机，相信在完成印太经济繁荣框架（IPEF）讨论后，企业和投资基金将加大对越南的投资。范明政总理建议，美国进一步向越南电子、纺织品、鞋类、农产品、新鲜水果等商品开放市场，共同合作保持两国双向贸易像往年的增长趋势，适当考虑越南企业的利益，在确保平衡、平等互利的基础上，不对越南商品采取贸易保护措施。雷蒙多部长表示将推动美方早日承认越南市场经济地位，并协调配合落实联合声明中商定的内容，特别是在经济、贸易和投资等优先领域，继续将两国合作更加广泛、实质性、有效发展。*会见美国贸易代表戴琪时，范明政总理对戴琪为两国双边关系所作出的贡献表示感谢；建议双方积极协调，尽快落实两国高层领导人达成的共识，其中尽快承认越南市场经济地位，向越南电子、纺织品、鞋类、农产品、新鲜水果等商品开放市场，适当考虑越南企业的利益，在确保平衡、平等互利的基础上，不对越南商品采取贸易保护措施。范明政总理建议双方在科技、创新、教育培训等领域合作创造突破；建议美国支持越南建设有关半导体芯片供应链。美国贸易代表强调了两国建立全面战略伙伴关系框架的意义和重要性，认为这是双方共同努力促进两国经贸关系的契机。戴琪女士强调，美国始终将越南视为地区重要合作伙伴；希望继续推动双边经贸合作，美国贸易代表今后将为进一步推动两国关系发挥作用。戴琪女士通报了印太经济繁荣框架（IPEF）进展情况，并希望越南继续参与和支持早日完成IPEF讨论进行的努力，为地区国家和人民带来共同利益。（完）