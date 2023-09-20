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越南政府总理范明政会见美国参议院和众议院领导
范明政还希望美国国会支持美国早日承认越南市场经济地位，为越南开展战后重建工作提供援助。
美国众议院议长麦卡锡、众议院外交事务委员会主席麦克尔·麦考尔迈克·麦考尔希望继续促进两国国会的合作和代表团的互访，其中，重点关注经贸、投资、应对气候变化等优先领域。
值此机会，范明政总理向美国众议院议长麦卡锡和美国众议员转达越南国会主席王廷惠在适合时间对越进行访问的邀请，麦卡锡众议长和美国众议员们高兴地接受了邀请。
会见美国参议院外交关系委员会主席孟南德茲时，范明政强调，越南将美国视为具有重要战略性的伙伴，两国最近在美国总统乔·拜登访越之旅中建立致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系一事为推动两国全面合作关系以及两国国会合作关系的发展开启新阶段。
范明政强调，两国国会的互相支持与合作在今后发展两国全面战略伙伴关系起着重要作用。
范明政希望美国参议院外交关系委员会支持两国进一步加强经贸与投资、科技、创新、半导体技术、能源转型、应对气候变化等领域的合作，帮助越南开展战后重建工作。
在亲切的气氛中，美国参议院外交关系委员会主席孟南德茲和其他参议员表示，两国关系升级为全面战略伙伴关系为两国关系进一步发展，造福两国人民奠定基础。
美国参议员们一致认为双方应加强经贸、高科技、教育培训、人力资源开发、应对气候变化、战后重建工作和民间交流等核心领域的合作关系。
会见时，双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见，一致同意促进东盟的核心作用，加强东盟与美国全面战略伙伴关系，进一步促进湄公河与美国伙伴关系。（完）