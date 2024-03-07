越南政府总理范明政会见澳大利亚自由党领袖

范明政强调，越南政府和人民愿进一步巩固和深化两国关系，共同努力落实双方刚建立的全面战略伙伴关系，开辟未来合作新前景。



两国领导人同意加强代表团互访和高层接触；增进党际交流和人文交流，为两国友好协会举办文化、体育和慈善活动创造条件；加强各地务实合作；促进性别平等领域合作，保护弱势群体权利等。



趁此机会，范明政总理希望澳大利亚自由党继续支持为旅澳越南人在澳大利亚生活、工作和学习创造便利条件的政策，为澳大利亚和双边关系的发展作出贡献。



彼得•达顿高度评价范明政一行对澳大利亚进行的正式访问；重申，澳大利亚重视与越南的关系，视越南为亚太地区的重要合作伙伴之一。



彼得·达顿重申，支持两国将关系升级为全面战略伙伴关系；承诺继续努力发展和进一步丰富越南与澳大利亚新建立的全面战略伙伴关系的内涵，造福两国人民，为地区和世界的和平与稳定、发展作出贡献。（完）