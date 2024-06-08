越南政府总理范明政会见委内瑞拉外交部长

6月8日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见正对越南进行正式访问的委内瑞拉外交部长伊万·吉尔·平托（Yván Gil Pinto）。

越南政府总理范明政欢迎委内瑞拉外长伊万·吉尔·平托在两国建交35周年（1989~2024年）之际首次对越南进行正式访问，高度评价委内瑞拉政府为确保政治-社会稳定和促进经济复苏所付出的努力；强调越南重视与委内瑞拉的传统友谊和全面伙伴关系，相信伊万·吉尔·平托此次访越将有助于推动越委关系，特别是在双方有潜力和需要的领域。

范明政建议，双方继续密切配合，推动两国各级代表团特别是高级领导人互访；落实2024年4月陈流光副总理访问委内瑞拉和2024年6月8日两国外长会谈之际达成的共识；尽快举办两国政府间联合委员会的下一次会议，从而促进双边经济合作内容。两国继续加强在国际组织和多边论坛上的相互磋商和支持；推进有关领事、贸易、投资、教育培训、数字化转型、网络空间、地方缔结友好关系、民间交流等领域的合作文件的谈判和成功签署，打造良好的法律走廊，推动两国传统友谊和全面伙伴关系不断走深走实。

另一方面，范明政认为，双边贸易投资合作潜力未能得到充分挖掘，要求两国有关机构积极推动企业对接，开展贸易投资促进活动，为两国主打产品进入对方市场创造条件等。

伊万·吉尔·平托认为，越南经济社会发展和外交成就为委内瑞拉树立了榜样，并强调，委内瑞拉政府高度重视越南在地区乃至世界上日益提升的作用和地位，愿进一步加强两国政党、政府、国会和两国人民之间的关系。

伊万·吉尔·平托还向范明政通报了与越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠和外交部长裴青山的会见和会谈结果，并强调，双方就共同关心的问题进行了广泛的讨论，提出了具体措施，并商定了越委今后在能源、电信、建筑、农业、医药等领域的合作计划。伊万·吉尔·平托表示，委方愿在相互信任的政治关系基础上，为入境委内瑞拉的越南公民提供签证便利，以促进两国民间交流。（完）