越南政府总理范明政会见前来吊唁阮富仲总书记的美国国务卿布林肯

代表美国总统拜登和美国政府，布林肯就这一重大损失向越南政府和人民致以深切哀悼。布林肯表示，拜登总统经常回忆起2015年阮富仲总书记对美国进行的历史性访问，这是双边关系的重要里程碑。美国国务卿强调，阮富仲总书记是培育两国关系、将越美关系提升为全面战略伙伴关系的领跑者，是为两国人民的利益而实现和解与合作的典范。



范明政就布林肯代表拜登总统和美国政府前来吊唁阮富仲总书记，并慰问阮富仲总书记家属表示感谢。他强调，在阮富仲总书记和拜登总统的战略眼光和英明领导下，越美关系进入新的重要发展阶段。

布林肯重申，美国重视并希望继续深化与越南的全面战略伙伴关系。他为越美全面战略伙伴关系实施近一年来，其中包括积极落实《联合声明》和《2023年越美行动计划》，越美关系取得许多积极成果，符合双方愿望和利益，为地区和世界和平合作与可持续发展作出积极贡献感到高兴。

范明政和布林肯一致认为，2025年是两国建交30周年，双方需要增进各级别，特别是高层的接触和交流，重点推动经贸投资合作、高科技、半导体合作，进一步挖掘高素质人力资源培训领域的合作潜力，并将其视为双边关系的重中之重和动力。

范明政总理特别强调，双方要进一步加强合作，解决战争遗留问题。

范明政表示，他刚到越南各地出差，在荣军烈士节（7月27日）之际与越南退伍军人和他们的家人会面，亲眼目睹了许多家庭和伤残军人、烈士所承受的战争伤痕。范明政建议美国进一步加快清理遗留地雷和爆炸物以及热点地区二恶英的进度，支持受战争后果影响的残疾人。

范明政总理强调，越南将继续全力、有效地配合搜寻在战争中失踪的美国军人。

在谈到双方共同关心的国际和地区问题，范明政总理欢迎美国同亚太和印度洋地区加强全面、负责任的合作，继续支持东盟的共识、核心作用以及越南和东盟在东海问题上的原则立场。

布林肯国务卿重申，美国支持越南强大、独立、自强、繁荣，扩大国际一体化，在东盟和地区以及加强国际合作应对全球挑战中发挥越来越重要的作用。 （完）