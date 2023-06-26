越南政府总理范明政会见世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布

越南政府总理范明政6月26日下午会见世界经济论坛 (WEF) 的创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布 (Klaus Schwab)，并见证了越南与世界经济论坛合作谅解备忘录（2023～2026年）的签署。

越南政府总理范明政与世界经济论坛 (WEF) 的创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布讨论了世界经济形势、发展新趋势、越南经济社会发展成就以及越南与WEF的合作关系等问题。

范明政在介绍越南经济形势和前景时强调，越南将继续坚定不移地实现稳定宏观经济大盘、促进增长的目标。范明政建议WEF继续陪伴越南，支持越南与WEF成员企业对接，协助越南吸引优质投资，特别是高科技、能源转型、数字化转型、战略基础设施等领域的投资，继续向越南提供政策性建议，帮助越南提高竞争力，改善商业投资环境等。

克劳斯·施瓦布表示，越南在全球经济面临诸多挑战的背景下续写了经济复苏故事。在世界面临诸多困难的背景下，越南经济社会复苏良好、宏观经济大盘稳定；承诺促进WEF与越南的合作；同越南有关部门密切协调，实施具有实质性的合作项目。

范明政总理与克劳斯·施瓦布教授就定于2024年1月在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年度会议的主要议题进行了深入交流。双方一致认为，科技和人工智能应成为会议的主要议题。克劳斯·施瓦布教授对越南年轻一代的技术产业发展活力表示印象深刻，认为这是越南巨大的竞争优势之一。

*值此机会，越南外交部长裴青山与世界经济论坛主席博尔格·布伦德在范明政总理和克劳斯·施瓦布教授的见证下签署了越南-世界经济论坛谅解备忘录（2023～2026年）。

该谅解备忘录是促进新时期越南与世界经济论坛合作关系的重要基础，重点关注6个核心领域，包括：食品领域的创新；培养创新和绿色转型技能；实现净零排放的产业集群；促进全球反塑料污染行动，包括全球塑料行动伙伴关系（GPAP）；为可再生能源转型提供资金；合作推进数字化转型，推动第四次工业革命中心建设。

谅解备忘录的签署将使越南能获取更多的资源和经验，有机会参与世界经济论坛的全球项目，从而建立同步生态系统，探索新的增长动力，吸引投资，提高国家竞争力。（完）