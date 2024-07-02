越南政府总理范明政与韩国半导体、人工智能领域专家、科学家座谈交流

越通社特派记者报道，在对韩国进行正式访问期间，7月1日，越南政府总理范明政在首尔与韩国半导体和人工智能领域的专家和科学家共进午餐、交流座谈。



范明政表示，在推动绿色经济、数字经济、循环经济、共享经济发展的同时，越南还关注发展高附加值产业，特别是半导体、人工智能等新兴产业。希望韩国专家和科学家分享经验，帮助越南半导体和人工智能产业快速、可持续发展。



韩国专家和科学家表示，目前，老一代半导体产品已达到顶峰，需要生产新一代半导体。为发展半导体、人工智能产业，越南必须有大量的投资和高素质人力资源。目前要尽快集中精力实施前瞻性项目。



韩国专家认为，越南应为半导体、人工智能产业制定人力资源培训政策和机制。除了调动国内人力资源外，还应动用全球越南知识分子，以及筹集包括韩国在内的其他国家的资源。韩国愿与越南在这一领域开展具体的合作项目。

范明政建议韩国专家和科学家继续献计献策，使越南能出台具有竞争力、吸引投资和人力资源的战略和机制；发展半导体产业、人工智能及相关产业的基础设施；在培养高素质人力资源和智慧管理方面同越南合作；筹集用于半导体和人工智能发展的社会资源，包括国家资源、公私合作、优惠贷款等；构建半导体和人工智能生态系统，其中人民保健领域中的科技应用是重点突破口之一。



范明政表示，此次访问韩国期间，他会向韩国高层领导人提议双方签署一份关于发展半导体和人工智能产业的政府间合作协议。（完）