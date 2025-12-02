越南政府总理批准数字政府发展计划

越南政府副总理阮志勇已签发政府总理关于批准数字政府发展计划的第2629/QĐ-TTg号决定。



该决定明确指出《数字政府发展计划》（以下简称为计划）的指导思想是发展覆盖广泛的数字服务，遵循以人民和企业为中心的原则，将其作为服务主体和服务对象，共同参与数字服务的创新与建设。以用户为中心，构建统一的服务生态系统，确保不让任何人掉队。



在各级国家机关全面推进数字化转型，确保所有的参谋、事务处理、管理、内部治理、领导、指导与决策均基于实时数据；实行结果导向的治理。在继承已有成果的基础上，确保整个政治体系从中央到地方的数据统一、配套、互通与共享，避免重复建设，符合两级地方政府的管理模式。



在数字平台上实现强有力的分级与分权。发展配套、现代、安全、高效的数字基础设施和技术，避免浪费。推动开放数据的发展，提高透明度、问责制和创新能力。将数据发展成为战略资源，作为数字政府的基础。优先建设和发展国家数据库、行业数据库及共享数据库，用于指导和管理工作、提供公共服务、监督、预测及政策制定。



通过内部资源整合、外部资源合作，鼓励国内数字科技企业以公私合作（PPP）模式参与新型数字应用和服务的开发，这是在新阶段发展国家数字平台、服务型数字政府的一种突破性模式和做法；主动开展国际合作，学习数字政府发展的国际经验和标准。加强人工智能应用，实现业务流程智能化、活动透明化，并在政府机关决策与管理过程中优化配置资源。



该计划的总体目标是，到2030年，越南将完成数字政府建设，形成基于大数据与人工智能运行的智慧政府，走向以用户为中心、主动预判的治理模式。各级各部门的基本活动将在集中、统一、互联互通的数字平台上开展，构建现代化、同步的数字生态系统；同时确保网络安全、个人数据保护及国家数字主权。人工智能将成为公共治理、公共服务提供及政策决策支持的核心工具，有助于提升行政效率和改善民众及企业的体验。



具体的是，2025年至2027年阶段：在具备条件的行政审批事项中，100%的公共服务实现全流程在线办理；涉及生产经营活动的行政审批事项中，所有信息、证件和资料办理制只要“跑一次”；95%的民众和企业在使用在线公共服务时感到满意。



2028年-2030年阶段，99%的民众和企业对使用在线公共服务感到满意；50%的重点在线公共服务实现主动化，由人工智能支持“个性化”，根据人生重要事件节点提供通知或行动建议；100%的政府机构提供符合标准的开放数据；100%的行政审批事项档案和结果实现数字化；在行政审批和公共服务办理过程中，80%的已数字化信息和数据得到再次利用与共享。



2028年至2030年阶段：100%的部委、行业部门及地方政府在数据治理成熟度方面达到4级，90%达到5级；100%的信息系统通过数据共享服务实现互联互通与数据共享；100%的机构和组织至少使用1个人工智能应用以支持开展指导与决策部署工作；各机构和组织中25%的领导团队具备与职责要求相适应的科学、技术及数字化转型专业知识和经验。



为实现上述目标，该计划提出了九项任务与解决方案，包括：完善制度体系；发展数字数据；开发面向数字政府应用与数字政府平台；建设数字政府基础设施；保障网络安全；培养数字化人才；开展国际合作；保障资金投入；开展实施情况的测量、监督与评估等。（完）



