越南政府总理夫人走访南非查卡尼地区并赠送慰问品

黎氏碧珍与南非副总统保罗·马沙蒂莱夫人胡米莱·马沙蒂莱、南非国际关系与合作部长罗纳德·拉莫拉夫人巴维尼莱·拉莫拉和南非外交使团配偶协会会长卡雷姆·鲁伊斯·德·里维耶尔举行会面；与巴维尼莱·拉莫拉和卡雷姆·鲁伊斯·德·里维耶尔一同造访查卡尼（Tsakane）地区并向当地居民赠送慰问品；随后参观莱塞迪文化村。

黎氏碧珍对约翰内斯堡乃至南非的温柔之美的印象深刻。她强调，尽管地理相聚遥远，但越南和南非拥有许多共同点，在过去争取独立的斗争以及当今国家建设与发展事业中始终相互支持。

在距约翰内斯堡38公里的查卡尼地区，黎氏碧珍亲手将其从越南带来的慰问品赠予当地居民及学生。当地人民以充满活力的非洲传统舞蹈表达对黎氏碧珍夫人的最真挚的欢迎。

黎氏碧珍夫人强调，越南和南非均高度重视人民生活扶持政策、保障社会福利，提高人民物质和精神生活水平。“越南党和国家的一贯政策是以人民为中心，不让任何人掉队”，她强调。

黎氏碧珍夫人相信，查卡尼地区政府将继续进一步改善当地人民的生活质量，并希望这里处境困难家庭的学生将努力克服挑战，勤奋学习，迎接更加明亮的未来，并成为越南与南非人民之间的友谊桥梁。

其后，黎氏碧珍和三位夫人一同参观位于“人类摇篮”——联合国教科文组织世界遗产莱塞迪文化村，了解当地传统村落和祖鲁、科萨、佩迪、巴索托和恩德贝莱五大部族，并参观绘有色彩鲜艳的恩德贝勒壁画的房屋以及观赏鼓乐与雄壮的祖鲁舞蹈表演。（完）