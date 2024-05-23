越南政府副总理黎明慨出席第29届“亚洲的未来”国际会议并发表重要讲话

越通社驻东京记者报道，越南政府副总理黎明慨在会议上表示，亚洲仍然是一个充满活力、稳定增长的地区。为促进该地区发展和不断提高其影响力，黎明慨提出了“三个保障”和“三个促进”的建议。



“三个保障”指亚洲需保障：为合作与发展建设和平、稳定的环境；尊重《联合国宪章》和国际法，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》；各国平等享有自由贸易与投资带来的好处；促进国际合作，采取全面方式解决共同挑战。



对于“三个促进”，黎明慨呼吁地区伙伴携手提高适应能力、韧性和资源利用率，促进绿色经济、数字经济等经济增长新动力，促进企业合作、民间交流、文化和旅游交流。



黎明慨表示，越南为能够陪伴亚洲发展感到骄傲。目前，越南各方面有了强有力的改变，在许多重要发展领域成为典范。越南经济在质和量两个方面都发生了积极变化，保障和改善民生工作取得了长足进展。在外交方面，越南成为国际关系史上在进步、解决战争遗留问题、战后改革开放和融入国际社会等方面的典范。



黎明慨表示，越南正在进入新的发展阶段，目标是到2045年成为发达国家。在此过程中，越南注重在经济体制、基础设施和人力资源方面实现三大战略突破；坚定不移建设独立自主的经济体，朝着深广方向积极有效地融入国际社会；一贯奉行独立、自主、多边化和多样化，致力于和平、友谊、合作、共同发展与融入国际的外交政策。



黎明慨强调，继续推进党建工作，使之廉洁强大，坚决打击违规行为和消极现象，巩固和增强人民对党、国家、政权和法律系统的信任，严明纪律，维护和弘扬政治稳定优势。



黎明慨强调，越南承诺创造有利条件并保护企业的正当合法权益，坚定不移地实现宏观经济稳定目标，并强调，确保生产和企业充足电力供应，实现能源公正转型和减少排放。越南政府将始终与投资者同行，共同应对挑战，化风险为机遇，共同快速可持续发展。在“致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”的基础上，黎明慨建议两国企业积极利用新伙伴关系框架，促进经济对接，合作确保经济安全和构建稳定的供应链。



自2009年以来，越南高级领导人连续出席亚洲未来会议，为强化其是国际社会积极、负责任成员的形象作出贡献。黎明慨副第29届“亚洲的未来”会议，继续肯定越南在促进亚洲领导地位方面所做出的负责任的贡献，传达了越南是一个活跃发展，投资环境日益有利、愿意听取和关注国际企业界意见的经济体的信息。

黎明慨会见了日本经济新闻社（日经集团）社长冈田直敏。图自越通社

值此机会，黎明慨会见了日本经济新闻社（日经集团）社长冈田直敏（Naotoshi Okada）。



冈田直敏高度评价越南近年来经济社会发展成果，并强调，越日全面战略伙伴关系的重要性和前景，为两国企业界合作创造新机遇。黎明慨提议日经集团密切配合做好宣传工作，推广越南形象，为落实两国关系升级联合声明作出贡献。（完）