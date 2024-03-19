越南政府副总理黎明慨会见哈佛大学越南项目主任

黎明慨高度评价托马斯•瓦勒利为促进越美关系特别是两国在教育与政策对话领域的关系做出了许多重要贡献；并强调托马斯•瓦勒利教授“确实是越南的亲密朋友”。



黎明慨表示，越美两国领导人签署了将两国关系提升为全面战略伙伴关系的联合声明，为推动两国合作特别是教育培训合作走向深入奠定了基础。目前，双方开始实现联合声明中的各项内容。随着两国于2023年11月签署的教育培训合作备忘录，相信这将成为促进两国各所大学务实合作的基础。



黎明慨代表越南政府为托马斯•瓦勒利个人、哈佛大学肯尼迪学院和富布赖特大学已与外交部协调配合，积极推动并为越南高级管理领导计划（VELP）做好准备表示感谢。



托马斯•瓦勒利教授在会见中通报了VELP项目的预期内容，并期待VELP 2024的讨论计划将有更加活跃和更新的内容，符合于全球当前发展动态以及越南经济的发展局势。



托马斯•瓦勒利透露，在VELP 2024计划框架内，各位专家将就可再生能源发展、网络安全、云计算、芯片制造、全球人工智能以及越南参与这些价值链的前景等领域的相关问题进行讨论。



黎明慨希望该计划将为越南机构在制定和实施各项发展政策方面提出新的构想。同时还希望在今后越南与美国伙伴在特别是政策对话、人力资源开发、教育培训等领域的合作关系将取得更加强劲的发展；希望VELP等高层政策项目在后续几年内继续得到有效实施。（完）



