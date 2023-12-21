越南政府副总理黎明慨与韩国副总理秋京浩通电话

越南政府副总理黎明慨21日在与韩国副总理秋京浩（Choo Kyung Ho）通电话时表示，2022年12月越韩在纪念建交30周年之际，将两国关系升级为“全面战略伙伴关系”，开启了两国务实、有效和全面合作关系的新时期。

黎明慨对近年来两国合作关系迅速发展，政治互信不断增强，各领域合作取得突破性进展，人文交流非常活跃等感到高兴。目前两国都有超过20万名侨民在对方国家生活、学习与工作。韩国已经成为越南最重要的经济伙伴之一。

秋京浩表示，明天（12月22日）是纪念越韩建交31周年之日。值此机会，秋京浩感谢黎明慨副总理近年来为越韩经贸合作关系做出的切实贡献。

两国副总理回顾了2023年3月在河内举行的越韩副总理级经济对话成果，共同讨论今后合作的重点内容。

黎明慨指出，在地区和世界错综复杂，难以预测的背景下，双方应保持团结一致，克服困难和挑战，增进代表团互访，加强国防安全领域的务实合作，朝着平衡、可持续、互利方向促进两国经贸合作关系发展。

黎明慨建议秋京浩副总理鼓励韩国企业扩大在越南的投资规模，特别是在基础设施建设、高科技电子设备制造、半导体、生物技术、智慧城市等优先领域。与此同时，接受更多越南劳工，扩大两国劳务合作，增加对越南的无偿援助，向越南转让核心技术和源技术，促进两国在电信、信息技术、电子政务、数字化转型、数字经济、绿色经济、循环经济等领域合作。

秋京浩强调将指示有关部门认真准备预计于2024年举行的第三次越韩副总理级对话内容，为促进两国关系发展贡献力量。（完）