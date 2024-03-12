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越南政府副总理陈红河会见芬兰驻越大使和瓦锡兰集团首席执行官
陈红河表示，在实施JETP和净零排放的过程中，越南迫切需要技术、资源和管理等方面的支持。燃煤电厂向燃气电厂转型、结合可再生能源发电的过程与这一进程相匹配。
对于瓦锡兰集团的灵活性发电项目，陈红河建议在适合越南市场和消费者的基础上，全面核算基础设施投资成本、天然气采购计划、可再生能源开发、输电系统、生产成本等。
陈红河还通报了鼓励和吸引外国投资者开发海上风力发电的政策，以生产绿氢、绿氨等绿色燃料；在投资者确保网络的稳定性的情况下的电力营销管理机制； 参与制造可再生能源设备；垃圾发电等。
科欧•诺万托指出，近年来，两国在清洁水供应、环境卫生、创新、造林等可持续发展领域开展了许多卓有成效的合作。
科欧•诺万托表示，目前，两国已步入在双方共同关心的高科技领域开展技术知识交流，实现共同发展的阶段。
会上，瓦锡兰集团首席执行官阿格涅瓦尔向陈红河介绍了将天然气发电与可再生能源相结合的灵活性发电技术，在提高风力发电和太阳能发电的基础上确保电力系统的稳定性和平衡性。
目前，瓦锡兰集团和越南合作伙伴正在研究在越南实施第一个灵活性发电项目，将液化天然气转换为氢气，支持将可再生能源纳入电力系统。（完）