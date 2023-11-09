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越南政府副总理陈红河会见美国哥伦比亚大学商学院教授
陈红河副总理认为，发展中国家在转型过程中面临许多挑战，例如：治理能力不强、法律政策尚未完善、人力资源未经培训、现代技术有限等。他强调，需要在国家和全球范围内制定出解决方案来克服这些挑战。据此，越南是参与“公正能源转型伙伴关系计划”的4个发展中国家之一。
在谈判和落实有关气候变化的各项协议的过程中需要关注的“问题”是，改革金融多边体制；解决发达国家与发展中国家之间以及政府与私营部门之间的公正关系；确保金融资源的效益和经济效率，以抵消具有全球性和长期目标的投资项目的成本。
对于数字转型领域，陈红河副总理申明，政府将是该领域中的先锋者，并成为数字化企业的最大客户。
大卫·罗杰斯教授认为，除了环境与气候等挑战外，各国以及私营部门在许多领域上也有很多新的合作机会，能够促进经济活跃发展并确保环保目标。因此，各国需要对这一问题进行长期、可持续的投资。
大卫·罗杰斯教授认为，数字化转型将为政府、企业、人民和全社会带来利益，这也是可持续的发展趋势。然而，各国必要提出适合的解决方案来应对各种挑战，旨在保证数字环境上的商务交流的发展与不良影响控制之间的平衡。（完）